Coca Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), 2024 yılının 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net kârı, piyasa beklentilerinin %3 altında kalarak 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu durum, artan vergi giderlerinin net kâr üzerindeki baskısını gözler önüne serdi. Ancak maliyetlerdeki düşüş, operasyonel verimliliği artırarak olumlu bir tablo çizdi.

Operasyonel performans ve finansal göstergeler

FAVÖK ve satışlar

2024 yılının 2. çeyreğinde FAVÖK, geçen yılın aynı dönemine göre %2 artış gösterdi. Ancak satışlar, geçen yılın 2. çeyreğine göre %6 daralma yaşadı. Bu daralma, CCOLA'nın operasyonel verimliliğine rağmen, özellikle yurt dışı pazarlarda zayıf talep ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle gerçekleşti.

Cari oran ve borçluluk

CCOLA'nın dönen varlıkları çeyreksel bazda %11 artış gösterirken, net borcu çeyreksel olarak %10 azaldı. Bu gelişmeler, cari oranın 1,05 seviyesinden 1,12 seviyesine yükselmesine katkıda bulundu ve şirketin finansal sağlığına dair olumlu sinyaller verdi.

Çarpanlar

CCOLA hisseleri, yıllık %104 getiri sağlarken, sektör ortalamasının altında çarpanlarla işlem görmeye devam ediyor. Şirketin F/K oranı 7,2, FD/FAVÖK oranı ise 9,2 seviyesinde bulunuyor. Bu oranlar, sektörel rakiplerin ortalamalarının gerisinde kalıyor.

Hacim ve verimlilik performansı

Satış hacmi

CCOLA'nın konsolide satış hacmi, 2. çeyrekte %0,7 artarak 451 milyon ünite kasaya ulaştı. Bu artış, Irak ve Azerbaycan’ın güçlü performansı ve Pakistan’daki iyileşme ile desteklendi. Ancak, Bangladeş’in etkisi hariç tutulduğunda, organik bazda satış hacmi %1,7’lik hafif bir düşüş kaydetti.

Ürün kategorileri

Gazlı içecek hacmi yıllık bazda %1,6 düşerken, gazsız içecek hacmi %11,6 artarak güçlü bir performans sergiledi. Uluslararası satışlarda, 1. çeyrekteki %7,2’lik düşüşün ardından, 2. çeyrekte %0,1 büyüme kaydedildi.

Bölgesel performans

Pakistan’daki talep 2. çeyrekte artış gösterirken, Özbekistan’da ek vergiler nedeniyle yıllık bazda düşüş yaşandı.

Yatırımlar ve gelecek beklentileri

Yatırımlar

CCOLA, Bangladeş pazarına yönelik genişleme stratejisi kapsamında Coca Cola’nın Bangladeş’teki CCBB paylarını satın aldı ve 2. çeyrekte 5,6 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirdi. Yatırımların %89’u yurt dışı operasyonlara odaklanırken, şirket Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarına yoğunlaşmayı planlıyor.

Revize edilen beklentiler

CCOLA, yılsonu beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyüme beklentisi “düşük 40’lı yüzdelerden” “düşük 30’lu yüzdelere” düşürüldü. Faaliyet ortamının kötüleşmesi durumunda FVÖK marjında hafif bir düşüş olabileceği belirtildi. Satış hacmi beklentisi ise “orta tek haneli büyümeden” “yatay-düşük tek haneli büyüme”ye revize edildi.