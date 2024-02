ÇEDES Projesi ve Tartışmalar

Çocukların din eğitimi almasını amaçlayan ÇEDES Projesi, son zamanlarda tartışmaların odağı haline geldi. İlkokul öğrencilerinin sınıflarına getirilen mezar maketi sonrasında, bu kez de türbelere yapılan ziyaretler gündeme geldi. Tartışma, öğrencilerin Menemen'deki Esad Erbili'nin türbesine götürülmesiyle daha da alevlendi.

Menemen Ayaklanması ve Esad Erbili'nin Mezarı

Teğmen Kubilay'ın şehit olduğu Menemen Ayaklanması'na karışan ve idamla yargılanan Esad Erbili'nin mezarı, çocukların ziyaret ettiği bir diğer nokta oldu. Müftülük tarafından organize edilen bu ziyaret, çeşitli kesimlerden tepki çekti.

İzmir Valiliği ve CHP'den Açıklamalar

Konuyla ilgili İzmir Valiliği, resmi bir açıklama yaparak çocukların ziyaret edildiği türbenin sadece tarihî bir mekân olduğunu belirtti. Ayrıca CHP İzmir Milletvekili Mahri Polat da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada projeye karşı tepkisini dile getirdi.

Menemen sanığı şeyhten övgüyle söz edildi, çocuklar da dinledi.

‘ÇOCUK CEMAAT’

İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu, çocukları Şeyh Erbili’nin türbesine Menemen Müftüsü Mehmet Seven ile birlikte götürdü. Kadıoğlu, ziyarete ilişkin “Menemen ilçemizde çocuk cemaatimizle buluştuk. Cami çocukla dolu olunca onların seviyesine çıkmamız zor oldu, ama hafta sonunda güzel bir program oldu. Programın Safa Cami ve haziresinde bulunan Nakşibendi şeyhlerinden Esad Erbili (1847-1931) hazretlerinin manevi huzurlarında gerçekleşmesi ayrıca güzeldi. Mekanı cennet olsun” dedi.

İzmir Müftülüğü, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında çocukları türbeye götürdü.

Çorum’un ilçesi Mecitözü Müftülüğü, öğrencilerle Elvan Çelebi türbesini ziyaret etti. Adana Yüreğir Gençlik Merkezi, Yüreğir İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini Çobandede türbesine götürdü. Bursa Gürsu Gençlik Merkezi de öğrencilerle Hz. Üftade türbesine gitti. (Tarık Işık / Sözcü)

İZMİR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan konuya ilişkin İzmir Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 29.02.2024 tarihinde çıkan habere istinaden açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Habere konu camide, Diyanet İşleri Başkanlığınca projelendirilip, uygulamaya konulan “Gençliğe Değer Projesi” kapsamında, Menemen İlçe Müftülüğü tarafından iki yıldır gençlere/cami cemaatine yönelik, her cuma akşamı sohbet programı yapılmaktadır.

Haberde iddia edildiği gibi, gençlere türbe ziyareti yaptırılması söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

MAHİR POLAT: KARANLIK DEĞİL, AYDINLIK KAZANACAK...

Ayrıca CHP İzmir Milletvekili Mahri Polat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla uygulamaya tepki gösterdi.

Vekil Polat açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Her tür ilerici adımın karşısında duran ortaçağ kafasında yaşayan gericiler, Cumhuriyetimizin öğretmeni Teğmen Kubilay’ı katletti ve her fırsatta Mustafa Kemal'e, O'nun devrimlerine, ilkelerine saldırıyor. Büyük zaferimiz Cumhuriyetimizi yıkmak isteyenler bugün hala kötü emellerine devam etmekte, tarikat ve cemaatlerle kolkola ülkenin her köşesinde ortaçağ kafasını dikte etmekteler. Ama bilsinler ki, dün baş verip baş eğmeyenler vardı; bugün de varlar, yarın da var olacaklar! Karanlık değil aydınlık kazanacak.."