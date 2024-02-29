Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun son açıklamalarda bulundu. Kemalpaşa ve Bağyurdu Şoförler Odası ile yapılan toplantının ardından Torbalı Ticaret Odası'nda sanayicilerle bir araya gelen Bakan Uraloğlu, önemli konulara değindi.

İhracat Rekoru ve İzmir'in Rolü

Bakan Uraloğlu'nun toplantıdaki ilk vurgusu, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu 2023 yılında kırmış olmasıydı. "İhracatımız 256 milyar dolara ulaştı. İzmir'imiz ise 24 milyar dolarlık ihracatıyla İstanbul ve Kocaeli'nin ardından en başarılı 3'üncü ilimiz oldu" dedi.

İzmir'in Yat Turizmi Potansiyeli

Bakan Uraloğlu'nun en dikkat çekici açıklamalarından biri, İzmir'in yat turizmini geliştirme hedefi oldu. "İzmir'i yat turizminin başkentine dönüştüreceğiz" oldu.

Toplantıya Katılan Siyasi Figürler

Toplantıya katılan önemli siyasi figürler arasında AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ ve Torbalı Belediye başkan adayı Özgür Erman Çağlar da vardı.

'MULTİMODAL BİR SİSTEM KURMAK ZORUNDAYIZ'

Küresel rekabetin arttığını, uluslararası ya da bölgesel bazda lojistik ihtiyaçlarının da aynı oranda arttığını aktaran Uraloğlu, "2053 yılındaki 1 trilyon dolar ihracat hedefimizi yakalayabilmemiz için Türkiye'nin bölgemizin lojistik üssü olması gerekiyor. Ticaretin can damarı olan kara, hava, demir ve deniz yollarını geliştirirken tüm ulaşım modlarında entegrasyonu sağlayan multimodal bir sistem kurmak zorundayız. Bu hedef doğrultusunda bugüne kadar 13 lojistik merkezini işletmeye açtık. 2053 yılına kadar; ülkemizdeki lojistik merkez sayısını 13'ten 26'ya çıkaracağız. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin bitişiğinde inşa ettiğimiz Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile Kemalpaşa'yı lojistik sektörünün ve sanayinin nabzını tutacak bir merkeze dönüştürüyoruz. Bu projemiz İzmir için yeni yatırımlar ve yeni fabrikalar, şirketler kurulmasını sağlayacak ve İzmirliler için yeni istihdam imkanlarını beraberinde getirecektir" diye konuştu.

'İZMİR'İ YAT TURİZMİNİN BAŞKENTİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Son 22 yılda İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına 214 milyar lira yatırım yaptıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bölünmüş yol uzunluğunu 430 kilometreden 970 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 367 kilometreden 985 kilometreye çıkardık. En başta toplam uzunluğu 55 km olan İzmir Çevre Yolu'nu etaplar halinde tamamlayarak ve Konak tünelini açarak İzmirlilere şehir içi trafiğinde rahat bir nefes aldırdık. İzmir- İstanbul Otoyolu'nu tamamlayarak yaklaşık 8,5 saat süren yolculuk süresini 3,5 saate indirdik. Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nu açtık. İzmir'in, Aliağa ve Çandarlı Limanı'na yüksek standartlı yollarla bağlantısını sağladık. Bir zamanlar sürücülerin korkulu rüyası olan Sabuncubeli Geçidi'ni tünelle geçtik ve İzmir- Manisa arası ulaşım süresini 15 dakikaya indirdik. Ankara- İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve İzmir'i yüksek hızlı demiryolu ağına bağlayacak olan İzmir- Ankara YHT projemizin yapımı etap etap devam ediyor. Adnan Menderes Havalimanı'nı yeni iç ve dış hatlar terminalleri ile Avrupa'nın en modern havalimanlarından biri haline getirdik. Kısa bir süre önce İzmir Yeni Foça Yat Limanı'nı da açtık. Ayrıca, Özdere, Dikili, Çeşme Şifne, Çeşmealtı ve Şakran olmak üzere 5 yeni yat limanı için etütlerimizi sürdürüyoruz. Bu yatırımlarla İzmir'i yat turizminin başkentine dönüştüreceğiz. İzmir'deki bütün limanlarımızın Yeşil Liman sertifikası alarak modernize edilmesi hem Körfezi daha yaşanılır kılacak hem de enerji ve iş verimliliğini artıracaktır."

'İZMİR'İN ARTIK İDEOLOJİ SİYASETİ YERİNE HİZMETE, YATIRIMA İHTİYACI VAR'

İş insanlarına seslenen Bakan Uraloğlu, "Deneyimleriniz, bilgileriniz ve önerileriniz, kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında büyük bir öneme sahip. Bu yüzden, sizlerin sesine kulak vermek, görüş ve önerilerinizi dinlemek, sizlerle iş birliği içinde olmak için bir aradayız. Biliyorsunuz şimdi önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Sizlerin de farkında olduğu üzere belediyecilik alanında bu güzel şehre yeterli hizmetlerin sunulduğunu söylemek oldukça güç. Ayrıca İzmir'in ve İzmirlilerin ihtiyaçlarına cevap verilmediği gibi kentin sorunlarının sürekli katlanarak büyüdüğü görüyoruz. Bakın son 22 yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 29 bin 400 kilometreye çıkardık. Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi Köprüleri, Avrasya Tüneli ve İstanbul- İzmir, Kuzey Marmara otoyolları gibi dev karayolu projelerini hayata geçirdik. Marmaray ve Bakü- Tiflis Kars Demiryolu hatlarını inşa ederek Avrupa'dan Çin'e kesintisiz ulaşan Demir İpek Yolu Projesi'nin hayata geçmesini sağladık. Ülkemizi hızlı tren ile tanıştırdık. İstanbul Havalimanı ile ülkemizi küresel bir havacılık merkezine dönüştürdük. Demiryollarında, hızlı trenlerimizle bugüne kadar 84 milyon yolcu taşıdık. Şu bir gerçek ki tüm bu mega projelerimizle vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık. İzmir'in artık ideoloji siyaseti yerine hizmete, yatırıma ihtiyacı var. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu ülkeyi daha müreffeh bir ülke haline getirmek için İzmir'i partizanca yönetenlerden kurtarmamız lazım. Sığ gündemlere takılarak aziz milletimize hizmet edilmez. Asırlık hayallerimizin sembolü olan Türkiye Yüzyılı gibi yüksek bir idealde buluşmamız elzemdir" dedi.

'TORBALI, TİCARET ALANINDA BÜYÜK BİR AVANTAJA SAHİP'

Ulaşım ağlarına yakınlığı ile Torbalı'nın, ticaret alanında büyük bir avantaja sahip olduğunu aktaran AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ da konuşmasında; "İlçemizin sadece İzmir'e değil ülke ekonomimize de sağladığı katkı muazzam bir düzeye ulaşmış vaziyette. Torbalı geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 2 milyar dolara yakın rakamla aralarında birçok büyük şehrinde bulunduğu 65 ilimizden daha fazla ihracat yapan bir ilçemiz olmuştur. Bu eşsiz başarı kendiliğinden olmadı. İş insanlarımızın memleketimize duyduğu sevgi ve taşıdığı kalkınmış İzmir hayali; Torbalı'yı bugünlere getirdi. Ben de buradaki her bir Torbalılı gibi ülkemize ve memleketimize, İzmir'e sevdalı bir kardeşinizim" diye konuştu.

'FİNANS, ZAMAN, İNSAN VE EKİP YÖNETİMİNİ İYİ YAPACAKSINIZ'

"Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir şey söylemeden kendi hareketleri ile bize nasıl çalışmamız gerektiğini de gayet iyi bir şekilde öğretti" diyen Dağ, şöyle devam etti:

"Bir yerde liderseniz, üç şeyi çok iyi yapacaksınız. Bir finans yönetimi, iki zaman yönetimi, üç insan ve ekip yönetimi. Bu üçünü başardığınız zaman hayatta başaramayacağınız iş yoktur. 13 Şubat'ta şehrimize kazandıracağımız projelerimizi hayallerimizi 11 ana başlık halinde kamuoyuyla paylaştık. Şehrimizin ekonomisi için organize sanayi bölgelerimizin varlığı ve geliştirilmesi çok önemli. Ama bunun dışında İzmir ekonomisini büyütmek için 3 stratejik alanımız var. Bunlardan birincisi bilişim ile inovasyon, ikincisi yenilebilir enerji endüstrisi ve üçüncüsü de sağlık turizmi. Alsancak Limanı'nın arka alanını, İzmir'in ilk sanayi sitelerinin bulunduğu, endüstriyel mirasın zenginleştirdiği bir bölgeyi teknoloji ve inovasyon merkezi haline getireceğiz. Menemen'den itibaren Çandarlı'ya kadar özellikle 5'inci bölge teşvikiyle birlikte RES endüstriyeli konusunda ciddi bir ivme yapmış vaziyetteyiz. Çandarlı Limanı, arka alanında yenilebilen enerji endüstrisinde yatırım yapmak isteyene teşvik vererek, bir ekosistem oluşturmak istiyoruz."

'SAĞLIK TURİZMİ İÇİN GELEN TURİSTLERİ İZMİR'E ÇEKMEK HEDEFLERİMİZDEN OLACAK'

Turizm konusunda da değerlendirmede bulunan Dağ, "20 yıl önceye göre diğer illerin gerisinde kaldığımızın kabul edilmesi gerekiyor. Ülkemize sağlık turizmi için gelen turistleri İzmir'e çekmek inşallah hedeflerimizden biri olacaktır. Bunun yanı sıra ulaşımı ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak görmekteyiz. 'Bu kapsamda şehrimize yeni bir çevre yolu, Körfez geçişi, alternatif güzergahlar, köprülü kavşaklar yeni metro alanları kazandıracağız. 16 köprü kavşak yapacağız' dedik. Ancak bu bölgeyi ilgilendiren; havalimanı yolu ve Yeşillik Caddesi, ESBAŞ ve Optimum kavşağı trafiğin en yoğun olduğu yer. İzmir'in ESBAŞ semtinin çıkışını arka tarafa vererek o bölgeyi rahatlar bir hale getireceğiz. Bizim amacımız İzmir'i bir taraftan vatandaşlarımızın keyif aldığı bir şehir yaparken diğer taraftan tarımıyla, turizmiyle, sanayisiyle sadece kendisine yetebilen değil, Türkiye'nin itici güçlerinden biri haline gelen bir şehir yapmak. İnanıyoruz ki biz bu projelerimizi hayata geçirdikçe artık bu şehrin gençleri iş bulmak için başka şehirlere göç etmek zorunda kalmayacaklar" dedi.

BUCA'DA AK PARTİ SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Torbalı'nın ardından geçtiği Buca'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Bakan Uraloğlu, buradaki konuşmasında da "Biz ulaştırma, altyapı, haberleşme işini iyi biliriz. Bunları Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik" diye konuştu.

Açılışın ardından Bakan Uraloğlu, AK Parti Konak Belediye başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile İzmir'in Tarihi Alsancak Garı'nı ziyaret etti. Çankırı, Bakan Uraloğlu'na projelerinden söz etti.

‘BALÇOVA'MIZA, DAHA İYİ HİZMET ETME GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Buca’nın ardından Balçova’da da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Açılışta Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri, AK Parti ve MHP İl başkanları ve AK Parti Balçova Belediye başkan adayı Erol Eroğlu da yer aldı. Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ben İzmir’de hizmet ettim. Karayolları Bölge Müdürlüğü yaptım, sonra genel müdür olarak hizmet ettim. Cumhurbaşkanımızın yakın yol arkadaşlarından bir tanesiyiz. Bizde yorulmak yok. Biz yorulduğumuz zaman Cumhurbaşkanımıza bakıyoruz. Yeniden başlama şevkini, heyecanını kendimizde buluyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla Balçova'mıza, İzmir'imize daha iyi hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Balçova'yı AK Parti veya MHP olarak hiç almadık. Bize bir defa fırsat verin. Erol Eroğlu’ndan memnun kalmazsanız yeniden karar sizindir. Biz sonuna kadar size hizmet edeceğiz” dedi. (DHA)