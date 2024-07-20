MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Bosna Hersek'te düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'ndan bronz madalyayla dönen 16 yaşındaki milli sporcu Kübra Çiçek, Mardin'in uluslararası derece alan ilk kadın boksörü oldu.

Mardin'de kuzeninin tavsiyesi üzerine 3 yıl önce milli takım antrenörü ve eski milli sporcu Orkun Çaylak ile tanışarak boksa başlayan Çiçek, "erkek sporu" olarak gördüğü ve çekindiği bu branşa zamanla tutkuyla bağlandı. Aldığı eğitimin ardından ilk yıl katıldığı müsabakada Türkiye üçüncüsü olan Çiçek, bu yıl da 11-19 Mayıs'ta Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yıldızlar Türkiye Boks Şampiyonasında 50 kiloda altın madalya kazanarak, milli takıma seçildi.

Çanakkale'de bir ay süren antrenmanın ardından 21 Haziran-3 Temmuz'da Bosna Hersek'te gerçekleştirilen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katılan Çiçek, elde ettiği üçüncülükle memleketi Mardin'e bronz madalya ile döndü.

Yıldızlar kategorisinden gençler kategorisine geçen Çiçek, milli takım antrenörü Orkun Çaylak eşliğinde günde çift antrenmanla Avrupa şampiyonu olmaya hazırlanıyor.





- "Boks artık hayatımın bir parçası"

Kübra Çiçek, AA muhabirine, tedirginlikle başladığını boksta güzel başarılar elde ettiğini söyledi.

İyi bir motivasyonla zorlu bir süreçten geçtiğini, ilk yılında Sakarya'da düzenlenen yarışmada Türkiye üçüncülüğü elde ettiğini ifade eden Çiçek, bu sayede bu yıl yıldızlar kategorisinde 50 kiloda Türkiye şampiyonu olduğunu ve milli takıma seçildiğini belirtti.

"En büyük hedefim 2028 olimpiyatları. Çalışıyoruz, inanıyoruz, inşallah başaracağız." diyen Çiçek, hedeflerine ulaşmak için antrenmanları aksatmadan sıkı bir şekilde sürdürdüğünü anlattı. Çiçek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi arzuladığını dile getirerek, şöyle dedi:

"Boksa ilk başladığımda 'Yapabilir miyim?' diye tereddüt yaşadım. Hatta çoğu zaman antrenmana gitmeyi istemiyordum. Ama daha sonra boksa olan ilgim arttı, ve bu sporu sevdim. Boks artık hayatımın bir parçası. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum."





- "Antrenmanlara gelmeyen Kübra'yı artık bokstan kopartamıyoruz"

Milli takım antrenörü Orkun Çaylak ise başlarda zayıf olduğu için tereddüt yaşadığı Kübra'nın daha sonra başarılı bir sporcu olacağına inandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Önceleri 'Kübra'dan sporcu olmaz, çok zayıf.' demiştim. Yine de bir deneyelim dedik. İlk bir ayda antrenmanlara aldık. Ancak Kübra antrenmanlardan kaçıyordu. Ailesi ile görüştüm. Onlar da başta biraz çekindiler. Sonra düzenli idman programı yaptık.

Başarılı sporcumla Bosna Hersek'e gittik, 22 rakibimiz vardı, Kübra'nın ilk Avrupa deneyimiydi. Biraz heyecanlıydı. Polonya ve İrlandalı sporcuları eledik. Sonra parmağı sakatlandı. Yine de Rusya ile maça çıktık yarı finalde. Ancak elendik. Avrupa üçüncüsü oldu. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Kübra artık gençler kategorisinde yarışacak. Hedefleri sırasıyla gençlerde Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu ardından da 2028 olimpiyatları. Başta antrenmanlara gelmeyen Kübra'yı artık bokstan kopartamıyoruz. Kesinlikle 2028 olimpiyatlarına gideceğiz."





- "Mardin'de uluslararası derece alan ilk kadın boksörümüz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de devletin son yıllarda kazandırdığı modern tesisler sayesinde birçok alanda sporcu sayısının arttığını, önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

Yaklaşık 400 uzman antrenör ile 40 branşta Bakanlığın ve Valiliğin destekleriyle faaliyet yürüttüklerini ifade eden Birlik, sporcuları her alanda desteklerini kaydetti.

Birlik, kentteki sporcuların ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde ettiğini belirterek, şöyle dedi:

"Bu başarılardan biri de Kübra Çiçek’e ait. Kübra kızımız Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonasında 3. olarak bronz madalya aldı. Bu da bizi gururlandırdı. Mardin’de uluslararası derece alan ilk kadın boksörümüz. Kızımızın hedefi 2028 olimpiyatlarına gitmek. Kübra'nın bu hedefine ulaşmasının önünde hiçbir engel yok. Güçlenecek, antrenmanlarına devam edecek ve inşallah hedefine ulaşacak. Biz de hedeflerine ulaşması için gerekli zemini hazırlayacağız ve onu destekleyeceğiz."