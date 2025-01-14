Evlilik masrafları her yıl hızla artarken, boşanma davaları da aynı hızla yükseliyor. Özellikle çekişmeli boşanmalarda, çiftlerin cebinden on binlerce lira çıkıyor. 2024 yılı itibarıyla bir evlilik kurmanın maliyeti 600 bin TL'yi bulurken, boşanmanın maliyetleri de aynı ölçüde artmış durumda.

Evlenmek 600 bin TL, boşanmak 75 bin TL’den başlıyor

2024'te evlenmenin maliyeti 600 bin TL'ye ulaşırken, boşanmanın maliyetleri de ciddi bir şekilde arttı. Anlaşmalı boşanmalarda 75 bin TL’den başlayan ücretler, çekişmeli boşanmalarda ise 110 bin TL'yi geçiyor. Bu rakamlara dava harçları ve diğer ek masraflar dahil değil.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) verilerine göre, 2018’de evlenme masrafları yaklaşık 32 bin 500 TL iken, 2024'te yüzde 1.747’lik artışla 600 bin TL’ye çıktı. Anlaşmalı boşanmanın maliyeti 2018’de 5.140 TL iken, 2025 tarifesinde bu rakam 75 bin TL'ye yükseldi. Çekişmeli boşanmalarda ise bu artış yüzde 1.554 oranında olup, 6.650 TL'den 110 bin TL’ye çıktı.

Boşanma oranları artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, evlilik oranları düşerken, boşanma oranları artmaya devam ediyor. 2023'te boşanma oranı, 2001’deki binde 1,41’den binde 2,01’e yükseldi. Boşanmaların çoğunluğu, evliliğin ilk beş yılında gerçekleşiyor.

Boşanma davalarının artışı, bu süreçteki maliyetlerin de yükselmesine neden oldu. Anlaşmalı boşanma ücretleri 75 bin TL’den başlarken, çekişmeli boşanma ücretleri 110 bin TL’yi aşıyor. Çocuklu ailelerde ise bu maliyet, velayet davaları ve diğer taleplerle daha da artabiliyor.

Bir avukatın danışma bedeli, 2018’de 300 TL iken, 2024’te 3.500 TL’ye yükseldi. Yedi yılda gerçekleşen yüzde 1.000'lik artış, boşanma sürecindeki maliyetlerin ne kadar arttığını gösteriyor.