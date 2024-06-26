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Etkinliğe, Vali Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Milli takım forması giyen bazı vatandaşlar, aileleriyle birlikte açık alanda milli maç izlemenin keyfini yaşadı.

​​​​​​​Siirt Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kuruldu.

Etkinliğe, Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcıları Talha Altuntaş, Hasan Hüseyin Alpaslan, Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutan Vekili Albay Fahri Sakarya, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Alanı dolduran taraftarlar, ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Milli takım forması giyen vatandaşların, açık havadaki milli maç heyecanı dronla da görüntülendi.

"Cumhuriyet Meydanı'nda Bizim Çocuklar için buluşuyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını izledi.

Şırnak Valiliği ve Belediyesi organizasyonunda Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kuruldu.

ŞIRNAK / SİİRT (AA) - Şırnak ve Siirt'te vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

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