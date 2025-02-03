28 Ocak’tan bu yana Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin sayısı 570’i geçti. AFAD verilerine göre, bu süreçte 1 ile 5 büyüklüğü arasında çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

1-2 büyüklüğünde: 100 deprem

2-3 büyüklüğünde: 255 deprem

3-4 büyüklüğünde: 182 deprem

4-5 büyüklüğünde: 33 deprem

En büyük sarsıntı 4,9 büyüklüğünde kaydedilirken, depremler Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda yoğunlaştı.

“Yanardağ patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık”

Muğla’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, bölgede aktif bir yanardağ olduğuna dikkat çekti.

“Oradaki yanardağ aktif zaten. Yalnız, orası patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık. Ayrıca bu depremler tsunami riski taşıyor. Çünkü deniz tabanında yer değişimi olabilir” dedi.

“Yeni bir volkanik aktivite başlıyor”

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerin magmatik kaynaklı olduğunu belirterek, Ege Denizi’nde yeni bir volkanik aktivitenin başlangıcına işaret etti. Ayrıca, 7'den büyük bir depremin Kuşadası, Bodrum ve Datça kıyılarında tsunami riski yaratabileceğini vurguladı.