Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul depremleri sonrası uyarılarda bulunan Prof. Dr. Celal Şengör’e sosyal medya üzerinden hakaret etti.

Oktay Saral’dan Celal Şengör'e zehir zemberek sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör’e hakaret etti. Saral, İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası açıklamalarda bulunan Şengör’ün sözlerine tepki göstererek “Bu 'angut', İstanbul'u terkedin demekle ne anlatmaya çalışıyor. Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir hoca!” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da peş peşe depremler

23 Nisan’da İstanbul Silivri açıklarında saat 12.49’da meydana gelen ve 13 saniye süren depremin büyüklüğü 6.2 olarak açıklandı. İlk sarsıntının ardından 3.9 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, depremler Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara segmenti üzerinde gerçekleşti.

AFAD, fayın yaklaşık 15 km uzunluğunda ve 9.5 km genişliğinde bir segmentinin kırıldığını, yer değiştirme miktarının yaklaşık 30 santimetre olduğunu bildirdi.

Bilim Kurulu: 'Artçılar devam edebilir'

Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Ana şok sonrası şu ana dek 184 artçı sarsıntı kaydedilmiştir. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7’dir. Artçılar önümüzdeki günlerde de sürebilir” denildi.

Celal Şengör ne demişti?

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul’da büyük bir depremin beklendiğini, bu depremin ciddi yıkımlara yol açabileceğini belirterek “İstanbul’u terk edin” uyarısında bulunmuştu. Şengör’ün bu açıklaması özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu.

Tepki çeken paylaşım

Oktay Saral’ın sosyal medya üzerinden yaptığı sert paylaşım, kamuoyunda geniş tepkiyle karşılandı. Bilimsel uyarılara hakaretle karşılık verilmesi tartışma konusu oldu.

Oktay Saral’ın X hesabından yaptığı o paylaşım: