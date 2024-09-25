La Liga'da 7. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Lige Claudio Giraldez ile iyi bir başlangıç yapan Celta kendi sahasında İspanyol devi Atletico Madrid'i ağırlıyor. Son olarak Athletic Bilbao'ya konuk olan ve 3-1'lik mağlubiyet ile dönen Celta kendi sahasında taraftarının avantajıyla bu maçı kazanıp yukarıyı hedefleyecek. Deplasman ekibi Atletico Madrid ise son maçında Rayo Vallecano'ya konuk olmuştu. Vallecas'tan 1-1 beraberlik ile evine dönen Madrid ekibi bu deplasmandan da puanla dönmek istiyor. Ligde namağlup şekilde ilerleyen Simeone'nin öğrencileri çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Giraldez'in öğrencileri ise 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Celta -Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'nın 7. haftasında Celta Vigo-Atletico Madrid maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak. Maç naklen S Sport ve S Sport Plus izleyiciyle buluşacak.