İstanbul'da 13 yıl önce gerçekleşen Münevver Karabulut cinayetinin faili olarak bilinen Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiaları devam ediyor. Bu bağlamda, babası Nida Garipoğlu, mezarın açılması ve DNA eşleştirmesi talebiyle ilgili adımlar atılmasını istedi.

Yeni Gelişmeler ve Başsavcılık Kararı

Münevver Garipoğlu cinayetine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını talep etti. Başsavcılık, Münevver Karabulut'u öldürdüğü iddiasıyla 24 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölümüne ilişkin otopsi kaydını incelemek üzere harekete geçti.

Mezarın Açılması Talebi

Başsavcılık, babası Nida Garipoğlu'nun daha önce dile getirdiği "fethi kabir" ve "DNA eşleştirmesi" taleplerine de yanıt verdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığından, Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarını talep etti. Bu kayıtlar, bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporla birlikte mezarın açılıp açılmayacağına dair kararı belirleyecek.

Avukatın Açıklamaları

Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Geldiğimiz noktada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın otopsi fotoğraf ve videolarının bilirkişiye teslim edilmesi ve bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılması son derece önemli. Bir sonraki aşama şüphesiz ki mezarın açılması. Dosyada bunca delil varken, kamu vicdanı da bu kadar rahatsızken mutlaka fethi kabir işlemi yapılmalıdır. Süreç sona yaklaşıyor, az kaldı" dedi.