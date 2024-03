Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu Ege İhracatçı Birlikleri’nin yaptığı Foodex Japan Fuarı’nda Türk gıda sektörü 51 firmayla yerini alırken, Türkiye pavyonu Japonların en çok beğenisini kazanan ülke pavyonlarının başında geldi.

Türkiye ile Japonya arasındaki siyasi ilişkilerin 100. Yılı olması nedeniyle Türkiye Tokyo Büyükelçiliğiyle birlikte 1 yıllık bir hazırlık sonrasında Foodex Japan Fuarı’na katıldıklarını aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, emeklerinin karşılığını aldıklarını, çok başarılı bir fuarı geride bırakarak Türkiye’ye dönmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Foodex Fuarı’nda Türkiye’nin güçlü olduğu ürünlerden özel bir stant yaptıklarını anlatan Işık, “Bu yıl Foodex Fuarı’nda katılımcı sayımızı 39’dan 51’e çıkararak Türkiye standını yüzde 40 büyüttük. Güçlü olduğumuz ürünleri sergilediğimiz stantta satın almacıların bu ürünleri hangi stantlarda bulabileceklerini gösterir yönlendirmeler yaptık. Ziyaretçilerden çok beğeni aldık. Stantlarımıza da ziyaretçi sayısını artırdık. Stantlarımızı daha ürün odaklı, ferah, daha aydınlık bir şekilde dizayn ettik. Tadım alanını genişlettik ve çekim merkezine dönüştürdük. Japonya pazarında bugünkü seviyeye 30 yılda geldik ama bundan sonraki süreçte daha hızlı büyüyeceğiz. Türk ürünlerini kabul etmiş bir paza haline geldiler. Makarnadan, çekirdeksiz kuru üzüme, balıktan zeytinyağına, meyve sebze mamullerinden susama geniş bir ürün grubunda ihracat yapıyoruz Orta vadede 1 milyar dolar gıda ürünleri ihraç edebilecek konuma geleceğiz. Foodex Japan Fuarı kapsamında Türkiye-Japonya siyasi ilişkilerinin 100. yılı nedeniyle Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde bir resepsiyon verdik. Bu resepsiyona Japonya'nın en büyük marketler zincirlerinden Aeon'un satın almacıları başta olmak üzere çok sayıda Japon satın almacı katıldı. Çok verimli bir toplantı oldu. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Tokyo Ticaret Başmüşavirimiz Mukaddes Nur Yılmaz ve Ticaret Müşavirimiz Güzide Zeynep Karahisarlı'ya eşsiz evsahiplikleri için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

GİRİT: “SAĞLIKLI JAPON NESİLLERİ İÇİN TOKYO’DAYIZ”

Japon halkının balık ve hayvansal ürün tüketimini çok sevdiğine vurgu yapan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, dünyada protein tüketimi konusunda bi dengesizlik olduğunu Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak protein açığı olan ülkelerdeki olumsuzluğun giderilmesine pozitif katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’den Japonya’ya yapılan gıda ürünleri ihracatında su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2024 yılının ocak-şubat döneminde 49 milyon dolarlık tutarla lider sektör olduğu bilgisini paylaşan Girit, “Hayvansal proteinlerin beyin ve kalp fonksiyonları üzerinde olumlu etkisi bilim insanları tarafından yapılan pek çok araştırmayla ortaya konulmuş durumda. Biz 11 bin kilometre öteden Türkiye’den Japonya’ya daha zeki ve daha sağlıklı nesiller yetişsin diye geldik. Japonya’yla uzun soluklu iş birlikleri yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZTÜRK: “KALİTELİ VE FARKLI ÜRÜNLERLE JAPON İTHALATÇILARI KAZANABİLİRİZ”

Japon ithalatçıların tedarikçilerine çok sadık olduklarının altını çizen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Japonların çalıştıkları tedarikçilerini memnun oldukları sürece değiştirmediklerini, önceliklerinin kalite ve güçlü bağlar olduğunu, Türk ihracatçılarının Japonya pazarında kaliteli ürün, farklı ürün ve farklı bir hikayeyle konumlarını güçlendirebileceklerine temas etti.

2023 yılında 12,4 milyar dolar ihracat yapan Türk hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörünün Japonya’ya yaptığı 100 milyon dolarlık ihracatın çok düşük olduğunu dillendiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü; “Foodex Fuarı’nda ziyaretçilerin çoğunluğu nitelikli alıcılardı, fuara alım yapmaya gelmişler. Japonya 120 milyonluk büyük bir Pazar. Uzak ama üzerine düşülürse iş yapılabilir. Sektörümüzün en büyük ihraç kalemi makarna iken, şekerleme ürünlerini öne çıkarabiliriz. Defne, kekik, susam, haşhaş tohumu ihracatımızı artırabileceğimiz ürünler olarak öne çıktı.”

ER; “JAPONYA, ZEYTİNYAĞI İHRACATIMIZ İÇİN ÇOK GÜÇLÜ BİR PAZAR”

Japonya’da Türk zeytinyağına çok ilgi olduğunu anlatan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, İspanya ve İtalya’nın son yıllarda Japonya’nın taleplerine cevap vermekte zorlanır hale geldiklerini, Türk zeytinyağı sektörünün tüm ürün gamlarına Japonların yoğun talebi olduğunu ifade etti.

Japonya ile Türkiye arasında tarihi ve kültürel bağların güçlü yapısının iki ülke arasındaki ticaretin artmasını destekler boyutta olduğunu vurgulayan Er, “Japonya’da pazara girmek, güven vermek uzun bir süreç, sabır gerekiyor. Damak tadını yakaladığınızda aynı müşteriyle devam etmek konusunda çok muhafazakar bir toplum. Bu özelliklerini güzel değerlendirmemiz lazım. 30 yıl sonra gelen devalüasyon Japonları kalite yanında fiyata da duyarlı hale getirmiş. Bunu Türkiye olarak fırsata çevirebiliriz. Türkiye’den Foodex Fuarı’na katılan 51 gıda firmamızın 12 tanesi zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalar. Türkiye’nin gıda ihracatının yüzde 10’unu zeytinyağı sektörümüz yapıyor. Japonya’ya zeytinyağı ihracatımız 2023 yılında yüzde 57’lik artışla 27 milyon dolara yükseldi. Önümüzdeki süreçte bu rakamı çok daha yukarı taşıyabilecek bağlantılar kurduk. Amacımız bu rakamı orta vadede 100 milyon dolara çıkarmak olacak.” diyerek sözlerini özetledi.

CELEP; “JAPONLAR YÜZDE 3’E YÜKSELEN ENFLASYONLA MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞIYOR”

Türk gıda sektörünün Japonya pazarındaki tanıtım çalışmalarının uzun yıllar öncesine gittiğini hatırlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep, geçmiş yıllarda Japonya pazarında bir TURQUALITY Projesine imza attıklarını, önümüzdeki dönemde Japonya’ya yönelik yeni bir TURQUALITY Projesi başlatma kararı aldıklarını kaydetti.

Japonya’nın yaklaşık 30 yıl eksi enflasyondan sonra FED’in faiz politikası sonrasında yıllak yüzde 3 enflasyonla tanıştığını aktaran Celep, yüzde 3’lük enflasyonun Japonların yaşam standartlarını olumsuz yönde etkilediğini gözlemlediklerini dile getirdi. Celep sözlerini şöyle tamamladı; “Japon yeninin Amerikan doları karşısındaki değer kaybı Japonların alım güçlerini düşürdü. Japonlar, bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’den yaptıkları gıda ithalatını Türkiye’ye yönlendirmek istiyorlar. Türk gıda ihracatçıları için de Japonya’ya ihracat yapmak bir prestij. Genç ihracatçılarımız buna göre hareket etmeliler. Biz kaliteli, katma değerli ve sürdürülebilirlik ekseninde üretilmiş ürün satacak pazar arıyoruz. Japonya bunun için çok uygun bir pazar. Tokyo, dünya genelinde Michelin listesindeki restoranların çok olduğu, kaliteli gıda ürünlerinin tüketildiği bir lokasyon. Ödedikleri paranın karşılığını kaliteli ürünlerle almak istiyorlar. Bize düşen görev bu taleplere cevap vermek.”

JAPONYA’YA GIDA İHRACATI 2024 YILINDA YÜZDE 42 ARTTI

Türkiye’nin Japonya’ya gıda ihracatı 2024 yılının iki aylık döneminde yüzde 42’lik artışla 69 milyon dolardan 98 milyon dolara yükseldi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 49 milyon dolarlık ihracatla Japonya’ya ihracatta lider olurken, ikinci sırada 18 milyon dolarlık tutarla hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü yer aldı. Kuru meyve sektörü ihracatını yüzde 114’lük artışla 5,2 milyon dolardan 11,2 milyon dolara taşıdı ve ihracat artış rekortmeni olmayı başardı.

Aynı dönemde Türkiye’nin Japonya’ya toplam ihracatı yüzde 20’lik artışla 121 milyon dolardan 146 milyon dolara çıktı. Gıda sektörü Türkiye’den Japonya’ya yapılan ihracattan yüzde 67 pay alarak ilk kez yüzde 50 barajını aşmayı başardı.

Türk gıda sektörü Japonya’ya ihracatını son 5 yılda yüzde 72’lik artışla 164 milyon dolardan 282 milyon dolara çıkarmıştı. Geçtiğimiz 5 yılda Japonya’nın gıda ithalatı yüzde 17’lik artışla 62 milyar dolardan 73,6 milyar dolara ilerlemişti.

Osman Serdaroğlu’nun tadım etkinliğinde uzun kuyruklar oldu

Michelin yıldızlı Türk şefimiz Osman Serdaroğlu Foodex Japan Fuarı’nda Türkiye pavyonunda Türkiye’nin lezzetleriyle, kendi tariflerini buluşturarak Japonlara ve dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçilerin beğenisine sundu. Japonlar, Serdaroğlu’nun menüsündeki lezzetleri tatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Şef Osman Serdaroğlu, Foodex Japan Fuarı’nda Türkiye pavyonuna büyük bir güç kattı.

Foodex Japan Fuarı boyunca; Türk somonu ve orkinosu ile yapılan sushi ve sashimi ile zeytinyağımız ve Türk Şaraplarıyla ilgili tadım etkinlikleri gerçekleştirildi. Zeytinyağı tadımında Japon Zeytinyağı Somelyerleri Birliğinden Seiko Funahashi Türk zeytinyağlarını tanıtan seminerler verdi ve Türk zeytinyağlarının tadımını yaptırdı.

Ege İhracatçı Birlikleri Foodex Fuarı'nda Türkiye'den Japonya'ya gıda ihracatını artırmak için ikili iş görüşmeleri organize etti. Etkinlikte, 51 Türk firması 165 Japon ithalatçılarla 750 civarında görüşme gerçekleştirdi. Türk firmaları B2B görüşmelerinden çok verim aldı.

Foodex Japan Fuarı’nda Türk gıda sektörünün ihracatını artırmak için; “A.KUARTET GIDA IC VE DIS PAZ LTD STI, ABALIOĞLU YAĞ SANAYİ VE TİC. A.Ş., ACARSAN MAKARNA UN GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş., ALTUNKAYA İNŞ. NAK. GIDA TİC.A.S., ARCAN DANISMANLIK GIDA SAN VE TIC A.S., ARMADA GRUP DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ASMADAN TARIM ÜRÜNLERI VE BAĞCILIK SAN. VE TIC. A.Ş., BOZTOPRAK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ A.Ş., CHEF SEASONS GIDA SAN. VE TIC. LTD. STI., DOVIDO GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, DURUM GIDA SAN. VE TIC. A.S., E N F GIDA DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ A.Ş, EVER GREEN GIDA DIS TICARET A.S., FINE FOOD GIDA SAN. VE TIC. IHR. ITH.A.S., GAZİANTEP SANAYİ ODASI, GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTH. İHR. TİC. VE SAN. A.Ş., GÖYMEN FOOD GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., GÜVEN ASA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S., IŞIK TARIM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET A.Ş., JAIN FARM FRESH GIDA SAN VE TIC A.Ş., K.F.C. GIDA TEKSTIL SANAYI ITHALAT IHRACAT YATIRIM A.S., KLARK KURU MEYVE İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LTD ŞTİ, KOZMOPOLİTAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş., MALIA TARIM ÜRÜNLERI SAN VE TIC AŞ, MARBİL YAĞ SAN.VE TİC.A.Ş., MARTAS TARIMSAL URUNLERI DEGERLENDIRME A.S., MATEKS TARIM ÜRÜNLERI GIDA ENERJI SAN VE TIC A.Ş., MEVSIM GIDA SANAYI VE SOGUK DEPO TICARET A.S., MİLHANS GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., MINIMAL İLETIŞIM MEDYA DANIŞMANLIK HIZMETLERI TIC. LTD. ŞTI., NEJAT ATALAN DIS TICARET A.S., NILBATU GIDA, NUTRUIT SÜPERGIDA SANAYİ AŞ, OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., OVE GIDA SANAYİ VE TİCARET AŞ, PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş., SANFORD GIDA AS, SAVOLA GIDA SAN. VE TIC. A.Ş., SELÇUK K GIDA YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş., SELVA GIDA SANAYİ A.Ş., SEVEN FOODS TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ., SINIRLI SORUMLU TARİŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ, TASCO GIDA VE DANIŞMANLIK SANAYI TICARET LTD. ŞTI., TEKİNAK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., TERMES TARIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, TİCARET VE SANAYİ KONTUVARI T. A. Ş, TÜRKİYE GIDA İHRACATÇILARI, UYGUN RAFİNE YAĞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., VERDE YAG BESIN MADDELERI SAN.VE TIC AS, YÜCEBAŞ GIDA ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.” Firmaları pazarlama faaliyetinde bulundu.