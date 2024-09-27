Cem Yılmaz, Yakın Doğu Kampüsü’ndeki MOE Açık Hava Sahnesi’nde sahne alarak izleyicilere eğlenceli anlar sundu.

Binlerce hayran toplandı

Cem Yılmaz'ın gösterisini izlemek için binlerce hayranı, etkinlik öncesinde saatler öncesinden sıraya girdi. Yılmaz, performansı sırasında izleyicilerden büyük ilgi gördü ve onlarla olan etkileşimiyle dikkat çekti.

Seyirciyle etkileşim

Gösteri öncesinde sahneye çıkarak hayranlarıyla sohbet eden Yılmaz, selfie yapmayı da ihmal etmedi. Bir hayranının selfie isteğine esprili bir yanıt veren komedyen, "Aksandan anlamıyorum," diyerek gülümsetti. Ayrıca, arka koltukta oturan bir seyirciye "Orası Güney Kıbrıs mı?" diyerek ortamı daha da neşelendirdi.

Unutulmaz anlar

Cem Yılmaz’ın performansı, katılımcılara kahkahalarla dolu bir gece yaşatırken, gösteri boyunca sahnedeki enerjisi ve mizah anlayışı ile izleyicilere keyifli anlar sundu. Yılmaz, Kıbrıs’taki hayranlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşarken, etkinlik unutulmaz anılarla dolup taştı.