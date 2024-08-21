93. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Balkanı Dr. Cemil Tugay, "İzmir fuarını eskisi kadar heyecanlı, canlı olması ve tüm Türkiye'den ve de uluslarası katılımcıların katıldığı İzmir fuarına geri döndürmek en bütük hayalimdi" dedi.

93. İzmir Enternasyonal Fuarı, kapılarını açıyor. Haber Ekspres’ten Turgay Kılıç’ın haberine göre, Gazetecilerin yoğun katılımıyla açılışın İsmet İnöbü Sanat Merkezi önü çim alanında gerçekleşen açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı katıldı. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Başkan Tugay, "Zamanın ötesine geçiyoruz" söylemine dikkati çeken fuar için teknolojiyi ve yapay zakâyı ön plana çıkarılmasına dikkat çekiyor.

Yapay zeka, tridiy, animasyon, arttırlmış gerçeklik duvarını, dijital sergi, Türkiye'de tek olan uzay gerçekliğini uzayda yürüyüş gerçekleşecek. Faurda ise 90 ülkeden gelen 3 bine yakın dünyadan gelen yarışmaların ise katılamsıyla yarışmalara katılacaklar. Oyun sektörüne adım atmak isteyen gençler de katılabilecek. Her gün farklı ismilasyon oyunları, farklı gösterilerin de ypaıldığı teknoojik temaslı yürüyüş korteji de olacak. Bunun yanı sıra konserler de fuara büyük keyif katacak. 11 gün süren fuarda yine spor da etkili olacak. Gİrişler ise tam 20 lira, öğrenci ise 7,5 lira olacak.

Başkan Dr. Cemil Tugay: "İzmir kemik olarak Cumhuriyet kentidir. İzmir'in tek fuarı da izmir enternasyonel fuarıdır. İzmir'in marka bir kent olmasında en büyük katkısı olan bir etkinliktir. Bu yıl 93'cüsünü düzenleyeceğimiz bu fuarı merakla bekliyoruz. Benim için özel duygularla dolu bir an, fuarı açacağımız andır. Biraz ileride üniversite yıllarımda İzmir fuarında bir ay boyunca çalışan olarak 4 yıl çalıştım. Fuarı doya doya yaşadık. Şimdi ise o fuarı düzenleyecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesinin Başkanı olmak benim için onur ve heyecandır. Sonrasında ise Ticaret Bakanlığı'nın himayesiyle İzmir'de çok önemli odalarımızın destekleriyel yaklaşık 500 katılımcı kurum ve onur konuğu il ile göreceğiniz etkinliklerle insanlarımızın da etkisini çekecek bir etkinlik gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Zafer Bayramı ileri tarihe alındı

Başkan Dr. Cemil Tugay, Zafer Bayramı'nın fuar günlerine denk gelmesi sebebiyle resmi töreni bir sonraki güne alındığına işaret ederek "Bu yıl 30 Ağustos'ta asıl akıllıca fuarımızda bayrmdan dolayı resmi açılış törenimizi 31 Ağustos'ta Cumartesi günü 19.00'da kutlayacağız. Bize Ata'mızın mirası olarak gelen fuardır bu. İzmir'in kenti kimliğinde Türkiye'nin ekonomisinde büyük katkıları olan en büyük etkinliklerden birisi olarak görüyoruz. İzmir fuarını eskisi kadar heyecanlı, canlı olması ve tüm Türkiye'den ve de uluslarası katılımcıların katıldığı İzmir fuarına geri döndürmek en bütük hayalimdir. İzmir; kültür, tarım, sanat ve İzmir her şeydir. İzmir aynı zamanda yenilikçiliğiyle, çağı yakalamasıyla ve bu günü geleceğe emin adımlarla taşımasıyla da örnek bir kent olacak" dedi.

'Neşemizi bir araya getirecek bir ortam olacak'

Başkan Tugay, ayrıca orman yangınlarına da işaret ederek "Son günlerde yaşadığımız ve hepimizi üzen yangınlar ve geleceğa dair endişemizi, akılla, bilimle, çalışkanlıkla neşemizi bir araya getirecek bir ortam olacak. Üzerimizdeki karanlığı atacağımız günler olacak. Onur konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve taşıdıkları etkinliklerle aramızda olacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu da aramızda olacak ve Ticaret Bakanımız da eşlik edecek. Eskiye oranla çok fazla ziyaretçilerin geleceğini umuyoruz. Bu zor fuarı organize etmek için gecesini gündüzüne katan ve tüm İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve diğer iştirakte bulunan çalışanlarımıza teşekkrü ederim" sözlerine yer verdi.

Konuşmasını yapan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise şöyle konuştu:

"Hepimizin tanık olduğu gibi İzmir'i derinden etkileyen bir felaket yaşandı. Doğaya ve can dostlarımıza yara açan bu tablo bizi derinden üzdü. Yaraların sarılmasını ve güzel İzmir'imize gemiş olsun. Bu fuarın birkez daha ana sponsoru olduk. Buradan başkanımıza sonsuz teşekkürler. Kıymetini bilmemiz gerken 8 bin 500 yıllık bir şehirde yaşıyoruz. Çağlar boyunca birbirinden farklı zengin medeniyetlere, Efes ve Bergama gibi parlak tarihi mekanlara ev sahipliği yapıyor. Bugünün ve geleceğin en değerli şehri İzmir'dir. Bu güzel şehirde uluslarası İzmir fuarının açılışına tanıklık yapacağız. Bu hepimizde olduğu gibi bizler için de çok önemli bir tanıklık. Yaklaşımımız nedeniyle deİzmir'in kültür-sanatına destek veriyoruz. Hep sosyal projelerinde İzmirlilerle el eleyiz" dedi.