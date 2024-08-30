Cemil Tugay Chp’nin Ihtiyacı Olan Şey, Birlik Ve Beraberliktir

CHP İzmir İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenen etkinlikte, partinin ülke yönetiminde söz sahibi olma hedefini güçlü bir şekilde dile getirdi. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen buluşmada, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, partinin Türkiye’yi içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal krizden çıkarma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konuşmalarında iktidar vurgusu yaparak, CHP’nin Türkiye’nin ekonomik çıkmazdan çıkış yolu olduğunu belirttiler.

"CHP, Türkiye’nin çıkış yoludur"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkma sorumluluğunu hatırlatarak, Türkiye’nin mevcut iktidarın elinde ekonomik krizlerle boğuştuğunu belirtti. Aslanoğlu, “Atamızın bizlere emanet ettiği bu vatan, maalesef ekonomik krizlerin altında eziliyor, dış dünyada itibarı zayıflıyor ve komşularıyla sorunlar yaşıyor. Bizim sorumluluğumuz, bu ülkeyi daha güçlü, demokratik ve itibarı yüksek bir hale getirmektir. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizi bu çıkmazdan çıkaracak tek çaredir” dedi. Aslanoğlu, partinin Genel Başkanı Özgür Özel’in de sıkça dile getirdiği gibi, CHP’nin her derde deva olacağını belirtti.

“Birlik ve beraberlikle iktidar olacağız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP’nin karşılaştığı zorluklara rağmen, halkın desteğiyle bu zorlukların üstesinden geleceğini ifade etti. Tugay, “Bize inanmanıza ve destek olmanıza çok ihtiyacımız var. Zorlu konularda ve ağır sorunlarla mücadele ettiğimizi biliyorsunuz. CHP’nin ihtiyacı olan şey, birlik ve beraberliktir. Vatandaşımızı küçümsemeden, dışarıda bırakmadan, hak, hukuk ve adaletin yanında durarak bu ülkeye borcumuzu ödeyeceğiz. İktidar olacağız, iktidar olacağız, iktidar olacağız” dedi.

Zafer Bayramı’nın anlamı ve CHP’nin mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan CHP’li liderler, bu zaferin sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun sembolü olduğunu belirtti.