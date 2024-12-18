İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (ESİAD) toplantısında Egeli sanayicilerle buluştu. Körfez temizliği, deprem riski, kentsel dönüşüm ve bütçe gibi önemli konuları değerlendiren Tugay, İzmir’in geleceği için planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Kentsel dönüşümde yeni adımlar

Dr. Cemil Tugay, İzmir Körfezi için sürdürülen çalışmaların hız kazandığını belirtti. “Körfez için denetim yetkisi talep ettik, vermezlerse halka şikâyet edeceğiz” diyen Tugay, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nin genişletilmesi ve diğer altyapı projeleriyle İzmir’in çevresel sorunlarını çözmeyi hedeflediklerini söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Tugay, riskli binalar için belediyenin resen müdahalelerde bulunacağını ve kira yardımı gibi desteklerle süreci hızlandıracaklarını belirtti.

“Projelerimizi hayata geçireceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bekleyen kredi başvurularına da değinen Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin finansal açıdan güçlü bir kurum olduğunu vurguladı. “Kredi verseler de vermeseler de projelerimizi yapacağız. Krediyle daha hızlı ilerleriz, ancak yapacaklarımızdan vazgeçmeyeceğiz” diyerek kararlılığını dile getirdi. İzmir’in depreme dirençli bir kent olması için Deprem Master Planı üzerinde çalıştıklarını açıklayan Tugay, yüksek riskli binalar için güçlendirme ve yıkım projelerinin hazırlandığını belirtti. Belediye, afet durumlarına yönelik eylem planlarıyla da olası riskleri minimize etmeyi hedefliyor.

İzmir’e yeşil ve dijital dönüşüm vizyonu

ESİAD toplantısında konuşan Başkan Tugay, İzmir’in geleceği için yeşil enerji ve dijital dönüşüm projelerine ağırlık verdiklerini söyledi. Atık yönetimi konusunda ise evlerde ayrıştırılmış çöp toplama sistemine geçileceğini duyurdu. “Burası İzmir ve burada bunu başaracağız” diyen Tugay, sürdürülebilir bir kent için çalıştıklarını ifade etti.

ESİAD’dan Başkan Tugay’a destek

Toplantıya ev sahipliği yapan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, İzmir’in ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak projelerde iş birliğine hazır olduklarını belirtti. “Buradaki herkesin kalbi İzmir için atıyor” diyerek Tugay’ın projelerine destek verdi.