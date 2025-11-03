İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın “İzmir’de çöplerin nereye döküleceği bile belli değil” sözlerine yanıt verdi. Tugay, “Bu bakış açısına sahip siyasetçiler eğer bu ülkeyi yönetirse eyvah. Bunu söyleyen insan biraz utanır sıkılır” dedi.

Kaya: İzmirli’nin aklıyla alay ediyorlar

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hazırlanan 2054 İzmir Nazım İmar Planı’na ilişkin açıklamasında, kentteki çöp sorununa dikkat çekmişti.

Kaya, “İzmirli'nin aklıyla alay etmeye devam ediyorlar. İzmir 2054 ve 2074 Planları’nı açıklamışlar ama İzmir'de yarın çöplerin nereye döküleceği bile belli değil. Kentin bugünü yanıyor, beyefendiler yarının külünü üflemekle meşguller” ifadelerini kullanmıştı.

Tugay: Sığ siyaset yapıyorlar

Eleştirilere yanıt veren Cemil Tugay, “Mahmut Atilla Kaya sığ siyaset yapıyor yine. İnsanların akıllarını karıştırmaya çalışıyorlar. Bugün sorun varsa, geçmişte bugünü düşünmedikleri içindir. Biz geleceği planlamazsak yarın daha büyük sorunlarla karşılaşırız” dedi.

Tugay, açıklamasında ayrıca “Tabii ki geleceği düşüneceğiz ve planlayacağız. Geleceği düşünmeyecek bir siyasetçi makul olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

“Bunu söyleyen insan biraz utanır”

Cemil Tugay, “Bu bakış açısına sahip siyasetçiler eğer bu ülkeyi yönetirse eyvah. O zaman bu ülkenin geleceği yok demektir. En başta kendisi düşünmek zorunda. Çoluğu çocuğu vardır herhalde. Bunu söyleyen insan biraz utanır sıkılır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.