CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 2028'den önce bir erken seçim olasılığını yüksek gördüğünü belirtti. Tugay, mevcut hükümetin ekonomiyi düzelttikten sonra genel seçime gitmeyi tercih edeceğini, aksi takdirde başarısız bir tabloyla karşılaşabileceklerini ifade etti. Ayrıca, hükümetin son yerel seçimlerdeki başarısızlığı düzeltmek için en uygun zamanı seçeceğini düşündüğünü söyledi.

İmamoğlu’na destek

Tugay, olası bir erken seçimde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekledi. Tugay, İmamoğlu’nun toplumda geniş bir destek gördüğünü ve her ortamda bu desteğin gözlemlendiğini vurguladı.