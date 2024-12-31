İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Stadı'nın yapımıyla ilgili olarak Aksoy Mahallesi'ndeki alanın tahsisi konusunda gelinen son durumu değerlendirdi. 2024 yılının son gününde ilgili kurumlara yeniden resmi talep yazısı gönderdiklerini belirten Tugay, tahsis sürecinin hızlandırılması için çağrıda bulundu.

Karşıyaka Stadı için beklenen tahsis süreci

İzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni stadı için planlanan alanın tahsis süreci, aylardır devam ediyor. Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm adımları attıklarını ve Ağustos ayında ilgili kurumlara başvurularını ilettiklerini ifade etti. Ancak, o tarihten bu yana bir ilerleme kaydedilemediğini vurguladı.

Resmi yazılar yeniden gönderildi

2024 yılının son gününde, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yeniden resmi talep yazısı gönderdiklerini açıklayan Tugay, sürecin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Tugay, "İzmirliler adına tekrar çağrıda bulunuyorum. Tahsis işlemi için bizi daha fazla oyalamayın ki bir an önce işe koyulalım" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kararlılığı

Başkan Tugay, Karşıyaka Stadı'nın yapımına bir an önce başlamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi. Stadın yapımının İzmir ve Karşıyaka'ya olan borçları olduğunu ifade eden Tugay, alanın tahsis edilmesiyle birlikte hemen ihaleye çıkacaklarını ve inşaata başlayacaklarını belirtti.

İzmir kamuoyunun beklentisi

Karşıyaka Spor Kulübü, 1912 yılında kurulmuş olup, İzmir'in en eski ve köklü spor kulüplerinden biridir. Yeni stadın yapımı, hem kulüp taraftarları hem de İzmir kamuoyu tarafından yakından takip edilmekte ve büyük bir heyecanla beklenmektedir. Başkan Tugay'ın çağrısı, bu sürecin hızlanması ve stadın bir an önce hizmete girmesi yönündeki beklentileri artırmaktadır.