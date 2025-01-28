58 yaşındaki şarkıcı Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde estetik operasyon geçirdiği yüz gerdirme işlemi ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada paylaştığı yeni görüntüsüyle takipçilerini şaşırtan Eren, operasyon sonrası gelen eleştirilere de yanıt verdi.

Cenk Eren'in estetikli halini gören takipçileri ikiye bölündü. Bazı takipçileri Eren'in yeni görüntüsünü "çok yakışmış" şeklinde yorumlarken, diğerleri ise "Bu kadar estetiğe ne gerek var?" şeklinde eleştirilerde bulundu.

"Böyle görünmek için"

Sosyal medya hesabından gelen yorumlara yanıt veren Cenk Eren, estetik operasyonunun amacını şu şekilde açıkladı: "Bana dediler ki 'Cenk bey neden ameliyat oldunuz?' Cevap veriyorum, böyle görünmek için. Saygılar sevgiler." Eren, estetikle ilgili sorulara toplu olarak cevap vererek, son halini paylaşmaya devam etti.