İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık S.H., tutuksuz sanık M.A. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanığa iddianameyi okudu ve ardından sanığın ifadesi tercüman eşliğinde alındı.

Sanığın itirafları

Sanık S.H., maktul Gulkamar Hanymova'nın dini nikahlı eşi olduğunu ve ilişkilerinin bir dönem bozulduğunu, bu süreçte eşinin sadakatini sorgulamak için telefonuna gizli bir ses kaydı programı yüklediğini belirtti. Şüphelerini doğrulayan kayıtları dinledikten sonra Hanymova'nın özür dilediğini ve kendisinin affettiğini söyledi. Ancak şüphelerinin devam etmesi üzerine yeniden aynı yöntemi kullanarak iki ay sonra başka biriyle konuşmalarını tespit ettiğini ifade etti. Olay günü alkol alarak tartıştıklarını ve cinayetleri işlediğini itiraf etti.

Diğer sanığın savunması

Olaydan haberdar olduğu, ancak yetkililere bildirmediği iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.A., sanık S.H. ile Çeşme'de inşaatta çalıştığını, olaydan haberi olmadığını ve polislerin S.H.'yi sorması üzerine yerini gösterdiğini belirterek beraatini talep etti.

Savcının mütalaası ve mahkeme kararı

Cumhuriyet savcısı, sanık S.H.'nin "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme, sanık S.H.'yi her maktul için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak cezada indirim uygulamadı. Diğer sanık M.A.'nın ise beraatine karar verildi.

Olayın detayları

18 Haziran 2023 tarihinde Bayraklı ilçesindeki bir eve yapılan polis baskınında, derin dondurucuda ve buzdolabında vücut bütünlükleri bozulmuş halde bulunan cesetlerin Türkmenistan uyruklu anne Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ile Ruslan Kerimov'a ait olduğu tespit edilmişti. Şüpheli S.H., Çeşme ilçesinde saklandığı yerde düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.