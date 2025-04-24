Çeşme Belediyesi, afetlere karşı daha hazırlıklı ve dayanıklı bir kent hedefiyle AKUT Arama Kurtarma Derneği ile kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile eğitimden lojistiğe kadar birçok alanda ortak çalışma yürütülecek.

Çeşme ve AKUT arasında afetlere hazırlık iş birliği

Çeşme Belediyesi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği arasında imzalanan protokol, afet ve olağanüstü durumlarda koordineli müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Protokol; karşılıklı eğitim, operasyon, planlama, toplum bilinçlendirme ve lojistik destek başlıklarını kapsıyor.

İmza töreninde, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, AKUT Yönetim Kurulu 2. Başkanı Esra Üstünkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, Afet İşleri Müdürü Zerrin Güre ve AKUT Yarımada ekibi hazır bulundu.

ÇAK ekibiyle daha etkin müdahale sistemi

Belediye Başkanı Lâl Denizli, iş birliği hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Afetlere karşı hazırlıklı, dayanıklı ve bilinçli bir Çeşme hedefiyle AKUT ile iş birliği protokolümüzü imzaladık. Aynı zamanda, Afet İşleri Müdürlüğü’müz bünyesinde oluşturduğumuz Çeşme Arama Kurtarma (ÇAK) ekibiyle afet anlarında daha hızlı ve etkin müdahale sağlayacağız.”

Protokol sayesinde, afet öncesi hazırlık süreçleri ile afet anında ve sonrasında uygulanacak müdahale stratejileri birlikte geliştirilecek. Eğitimler, tatbikatlar ve toplum bilinçlendirme çalışmaları da ortak yürütülecek.

Toplum temelli afet bilinci için ortak adımlar

Anlaşmanın bir diğer önemli başlığı ise halkı afetlere karşı bilinçlendirme. Çeşme Belediyesi ve AKUT, ilçedeki okullar, kamu kurumları ve mahallelerde düzenlenecek eğitimlerle afet bilincini yaygınlaştırmayı planlıyor.