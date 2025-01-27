Doğuş Caddesi üzerinde, Çeşme yol ayrımına gelmeden otoyol istikametinde orta ve sağ şeritlere hafriyat dökülmesi sonucu trafik yoğunluğu oluştu. Yetkililer, gerekli güvenlik önlemlerini alarak yol temizleme çalışmalarına başladı.

Trafik yoğunluğu geriye doğru uzuyor

Dökülen hafriyat nedeniyle bu güzergahta trafik yoğunluğu yaşanırken, sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor. Temizlik çalışmaları devam ettiği için yol kullanıcılarının dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyması önemle vurgulandı.

Sürücülere uyarı

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik yoğunluğu nedeniyle seyahatlerini planlı şekilde yapmaları, mümkünse alternatif rotaları tercih etmeleri tavsiye edildi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.