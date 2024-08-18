Çeşme Belediyesi ve S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle gerçekleştirilen Ata Tohumu Susam Hasadı, Ovacık’ta büyük bir coşku ile yapıldı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, bu hasadın, tarımın ve emeklerin topluma sağlıklı gıdalar sunmanın önemini vurguladığını söyledi.

Çeşme Belediyesi ve S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında ilk kez düzenlenen Ata Tohumu Susam Hasadı etkinliği Ovacık’ta yapıldı. Etkinliğe, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Tarımsal Hizmetler Müdürü Şerif Mustafa Vural, S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kazım Beyaz ve birçok üretici ile Ovacıklı yurttaşlar katıldı. Başkan Denizli, bu hasadın, Çeşme’nin tarımsal potansiyelini ve yerel tohumların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Lal Denizli, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ata Tohumu Susam’ın Çeşme'nin topraklarında yetiştirilen yerel ve ekonomik bir ürün olduğuna dikkat çekti. Denizli, “Burada bizim insanımızın alın teri ata tohumlarımız var ve bu hasat, alın teriyle yurttaşlarımıza doğru besinleri ulaştırmanın ne kadar kıymetli olduğunun en büyük göstergesi” dedi. Ayrıca, bu tür projelerin Ovacık’taki toprak verimliliği ve istihdam sağlama açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ata tohumları ile geleneksel tarım canlanıyor

S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kazım Beyaz, Çeşme’nin toprağının ve mikroklimasının susam için çok uygun olduğunu belirtti. Beyaz, “Yıllar önce yöremizde olan susamı tekrar ata tohumlarımızdan hayata geçirmeyi başardık. Susam, hiç su istemeyen ve kimyasal gübre gerektirmeyen bir bitki. Bu yüzden bu projeyi gerçekleştirmek, hem çevre hem de tarım açısından oldukça değerli” ifadelerini kullandı.

Susam hasadı

Susamların 90 gün önce toprakla buluşturulduğunu aktaran Beyaz, hasat sürecini şu şekilde açıkladı: “Susam hasadı tamamen doğal yollarla, el gücüyle yapılır. Olgunlaşan susamlar sırayla hasat edilir ve kurutulmak üzere tokurcun işlemine tabi tutulur. Yaklaşık 15 gün sonra susam kapsülleri çatladığında, silkim işlemi yapılarak tohumlar çıkarılır. Temizleme ve işleme işlemlerinin ardından, temizlenen tohumlar fabrikaya gönderilir ve tahin elde edilmek üzere işlenir.”