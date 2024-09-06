Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, kentin tarımsal faaliyetlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Başkan Denizli, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projelerle ilgili detayları aktardı.

4 bin 200 kilogram karakılçık buğdayı dağıtıldı

Başkan Denizli, çiftçilere 4 bin 200 kilogram karakılçık buğdayı dağıtıldığını belirterek, bu tohumların ekimi için 30 çiftçiye uygulama yapıldığını ifade etti. Bu desteklerin, tarımsal üretkenliği artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Ata tohumu yaygınlaşıyor

Denizli, "Ata tohumu yaygınlaştırma projesi kapsamında 50 bin adet fide, fidan ve tohum dağıtımı gerçekleştirildi" dedi. Ayrıca, Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği içinde yürütülen Keçeli Koyun Irkının Korunması Projesi çerçevesinde, Fen İşleri ekipleri tarafından koyunların bakımı için bir yeni dam inşa edildi.

Tarladan sofraya üretici pazarı açıldı

Başkan Denizli, "Tarladan sofraya" mottosuyla oluşturulan üretici pazarının açıldığını duyurarak, 13 üreticinin topladığı ürünlerin halkla buluşturulduğunu açıkladı. Bu pazarın, yerel üretimi destekleyerek tüketiciyle üretici arasında doğrudan bir bağlantı sağladığını belirtti.