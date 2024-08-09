Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Yerel Tohum Merkezi’nde özel gereksinimli çocuklar ve gençlerle bir araya gelerek, tohum ayıklama ve ekme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, çocuklara doğayla bağ kurmanın önemini ve tohumların geleceğe katkısını gösterdi.

Tohumlar geleceğin teminatı

Çeşme Belediyesi Yerel Tohum Merkezi, atalık tohumların korunması ve çoğaltılması amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Merkez, bölge üreticileri ve tohum severlerle işbirliği yaparak, yerel biyoçeşitliliği koruma ve sürdürülebilir tarımı destekleme misyonunu sürdürüyor. Çeşme’nin bereketli topraklarında yer alan merkez, bu yıl da özel gereksinimli çocuklara unutulmaz bir deneyim sundu.

Özel gereksinimli çocuklarla tohum etkinliği

Ovacık’ta düzenlenen etkinlikte, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Tarımsal Hizmetler Müdürü Mustafa Şerif Vural, Ziraat Mühendisi Sinem Tetik ve çocukların aileleri bir araya geldi. Çeşme’de yaşayan özel gereksinimli çocuklar ve gençler, atalık tohumları ayıklayıp ekti. Ziraat Mühendisi Sinem Tetik, çocuklara tohumlar ve yerel tohum çeşitleri hakkında bilgi verdi. Çocuklar, çeşitli sebze ve bitki tohumlarını ayıklayarak, kendilerine ait saksılara ekti.

Doğanın gücünü keşfetmek

Etkinlikte, çocuklar ayrıca 300 metrekarelik fide üretim serasını gezme ve bahçe ziyareti yapma fırsatı buldu. Tohum Merkezi binasında yapılan ziyaretlerde, tohum depolama yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Başkan Denizli, tohumların geleceğin sembolleri olduğunu belirterek, “Birlikte doğanın ve toprağın gücünü keşfediyor, geleceğimizi şekillendiriyoruz” dedi.

Çeşme Belediyesi Yerel Tohum Merkezi, her yıl nisan ayında 50 bin fide üretip üreticilere ücretsiz dağıtıyor. Başkan Denizli, önümüzdeki yıl bu miktarın artırılacağını ve yerel ekonomiye destek sağlanacağını açıkladı. Çeşme’nin tarımsal kalkınmasını desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.