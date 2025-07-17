İzmir’in Çeşme ilçesinde 2 Temmuz’da Ildır Mahallesi'nde başlayan ve dört gün boyunca süren orman yangınının elektrik hatlarından kaynaklandığı açıklandı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, Gediz Elektrik hakkında suç duyurusunda bulunarak yargı sürecinin başlatılmasını talep etti.



Vatandaşlar Adliye Önünde Toplandı

Yangından en çok etkilenen Germiyan Mahallesi’nde bir araya gelen vatandaşlar, bugün saat 13.00’te Çeşme Adliyesi önünde toplandı. Burada yapılan basın açıklamasının ardından Gediz Elektrik hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Açıklamaya İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz, İzmir Barosu Çeşme Temsilcisi Av. Nadire Erol, sosyolog Engin Önen ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

“Bu Bir İkrar”

İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Yangının elektrik hatlarından çıktığı İzmir Valiliği tarafından açıklandı. Bu, bir ikrardır. Kamusal hizmetlerin özel sektöre devredilmesinin sonuçlarını yaşıyoruz. Denetim yetkisi dahi aynı firmaya verilmiş durumda. Bu sistem, liberalizmin ötesinde bir nihilizmi temsil ediyor.”

“Yalnızca Suç Duyurusu ile Sınırlı Kalmayacak”

İzmir Barosu Çeşme Temsilcisi Av. Nadire Erol da süreci sonuna kadar takip edeceklerini belirtti:

“Bu olayın sorumlularının cezasız kalmaması için mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımızın zararları büyük. Yalnızca bir suç duyurusu değil; bu süreci hem hukuki hem toplumsal zeminde sürdüreceğiz.”

“Bir Kişi Bile Kalsam, Devam Edeceğim”

Sosyolog Engin Önen ise duygusal bir konuşma yaptı:

“Benim özel mülküm yanmadı ama dağlarımız, zeytinliklerimiz yok oldu. Bazıları ‘devlet karşılar’ diyor ama bu kabul edilemez. Burada bir kişi bile kalsam, bu mücadeleyi sürdüreceğim.”

“Sorumlular Listesi Uzun”

Gönüllü avukatlardan Av. Ersel Aldabak da sürece ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu yangının sorumluluğu tek bir firmaya indirgenemez. Kamusal hizmetlerin özel sektöre devri ciddi riskler doğuruyor. Eğer öncelik sadece sermayenin kârıysa, kamuya ait hiçbir değer güvende değildir.”

Yerel Temsilcilerden Çağrı

Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz ise şunları söyledi:

“Yangın sadece ağacı değil; yaşamı, tarihi, ekosistemi yok ediyor. Hep birlikte mücadele etmeliyiz.”