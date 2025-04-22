İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çeşme sakız ağacı yetiştiriciliği projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) teknik bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, Kıbrıs’ta sürdürülen fidan dikim çalışmalarını yerinde inceledi.

300 sakız fidanı Kıbrıs topraklarında

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Çeşme İlçe Tarım Müdürü Ahmet Keçeci ve Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Kürşat Tetik’ten oluşan heyet, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile bir araya geldi.

Ziyarette, İzmir’den gönderilen ve havai köklendirme yöntemiyle üretilen 300'e yakın sakız fidanının Kıbrıs’ın Koruçam ve Kalkanlı bölgelerinde toprakla buluşturulduğu bilgisi paylaşıldı. Böylece Kıbrıs’ta ilk Sakız Gen Bankası da oluşturulmuş oldu.

Sakız ağacı Kıbrıs’ta alternatif ürün olacak

İzmir Tarım Müdürü Şahin, projenin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Kuraklık, yangın ve erozyona dayanıklı olan sakız ağacı, hem Çeşme hem de Kıbrıs için değerli bir miras. Kıbrıs’ta alçak orman denilen alanlarda yaygınlaştırılmasıyla ülke sakız ihtiyacını karşılayacak düzeye gelecektir.”

Projenin sürdürülebilirliği açısından yeni fidan üretimi ve dikimi devam edecek. Çeşme İlçe Müdürlüğü, fidan teminini kendi bahçelerinden ve Ilıca Sakız Ağacı Gen Bankası’ndan sağlıyor.

KKTC Bakanlığı’ndan destek sözü

Toplantıda konuşan KKTC Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, sakız ağacının ülkenin ekolojik yapısına uygun olduğunu belirterek, “Kadınlarımızın emeğiyle bu proje başarıya ulaşacaktır. Bakanlık olarak tam destek vereceğiz” dedi.

Toplantı sonrasında teknik sunumlar yapıldı, ardından heyet sahadaki dikim alanlarında incelemelerde bulundu.