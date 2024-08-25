Çeşme Turistik Otelciler Birliği, bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, yeni yönetim kurulunu belirlemek için seçim yaptı. Yapılan seçim sonucunda şu anki Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Demir'in tekrardan başkan olmayacağı kesinleşti.

Seçilen yeni yönetim kurulu, 13 asil ve 13 yedekten oluşacak. Yüksek katılımla geçen toplantıda aynı zamanda ÇEŞTOB tüzüğüyle ilgili değişiklikler de yapıldı. ÇEŞTOB başkanını yeni oluşacak 13 kişilik yönetim kurulu, kendi aralarından bir veya birkaç aday göstererek seçecek.

Seçim sonrası Yönetim Kurulu için oluşturulan asil listedeki ÇEŞTOB üyeleri şu şekilde: Orhan Belge (Boyalık Beach Otel), Serkan Aslan (Altın Yunus Otel), Ebru Tuğgan (Ilıca Otel), Deniz Arı (Çeştur), Kadir Alpat (Radisson Taksim Otelcilik), Ozan Atilla (Saray Otelcilik), Toker Gürer (IC Marina), Kerem Ünsal (VTG Turizm), Seda Zabıtçı (Z Otel), Tuncay Karaca (Cocos Otel), Hamit Çalış (Çalış Otel), Tayfun Başkurt (Reges Otel), Hakan Güvener(İleri Otel)