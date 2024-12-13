Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin dijital güvenlik ve yapay zeka stratejilerinde önemli adımlar attığını duyurdu. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak kurulacak Siber Güvenlik Başkanlığı ile ürünlerin, şirketlerin ve süreçlerin akredite edilmesi, denetlenmesi ve güvenli şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Stratcom Summit 24 açılışında konuştu

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu (Stratcom Summit 24)'te yaptığı konuşmada, yapay zekanın yalnızca geleceğin değil, bugünün teknolojisi olduğunu vurguladı. Özellikle ChatGPT'nin etkileyici büyüme rakamlarına dikkat çeken Yılmaz, "ChatGPT, lansmanından beş gün sonra 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Şimdi ise haftalık 300 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet veriyor," dedi.

Yapay zekanın küresel ekonomiye katkısının Çin ve Hindistan'ın toplam büyüklüğünü aşacağına dair öngörüleri paylaşan Yılmaz, bu teknolojinin nitelikli veri üretimi ve mahremiyet gibi konularda fırsatlar kadar zorluklar da barındırdığını ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin siber güvenlik alanında yeni bir kurumsal yapı oluşturma hazırlığında olduğunu şu sözlerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanlığımıza bağlı güçlü bir Siber Güvenlik Başkanlığı kuruyoruz. Bu yapıyla, süreçlerin yönetimine katkı sağlayarak ulusal güvenliğimizi daha ileriye taşıyacağız. Meclisimizin gündemine uygun bir zamanda bu kanunu sunacağız." Rekabet Kurulundan Google'a 2.6 milyar lira para cezası

Etik ve insan odaklı yapay zeka kullanımının önemine değinen Yılmaz, Stratcom Summit 24'ün bu anlayışla düzenlenmesinin önemine işaret etti.

"İnsan odaklı bir yapay zeka anlayışını benimsemek bir tercih değil, bir zorunluluktur," diyen Yılmaz, bu anlayışın toplumsal değerlerin korunması açısından kritik olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmasının bir bölümünde Suriye'deki duruma da değinen Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılı olduğunu belirtti. Ayrıca, Suriyelilerin onurlu geri dönüşleri için gerekli ortamın sağlanacağını ifade ederek, Türkiye'nin bu süreçte aktif destek sunacağını kaydetti.

Cevdet Yılmaz, teknolojinin etik kullanımı ve insani değerlerin korunması için uluslararası iş birliğinin kritik olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu yöndeki çalışmalarına hız kazandıracağını söyledi.

Yapay zekanın sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirirken, riskleri en aza indirgemek için kapsamlı politikalar geliştireceğiz.