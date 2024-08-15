Kırıkkale'de trafik denetiminde kasksız motosiklet kullandığı tespit edilen bir sürücü, ceza yedikten sonra gülme krizine girdi. İlginç anlar kameralara yansıdı.

Trafik denetiminde beklenmedik tepki

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, şehir genelinde kapsamlı bir denetim uygulaması gerçekleştirdi. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan bu denetimlerde, emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanma, araç muayenesi ve sürücü belgelerinin kontrolü gibi konulara ağırlık verildi.

Kasksız sürücüye 690 TL ceza

Denetim sırasında Nokta Kavşağı ile Terminal Kavşağı arasında yapılan kontrollerde, kasksız motosiklet kullanan bir sürücüye 690 TL ceza kesildi. Ancak, sürücünün bu cezaya verdiği tepki herkesi şaşırttı. Ceza sonrası gülme krizine giren sürücü, "Devlet sağ olsun" diyerek ilginç bir şekilde durumu karşıladı. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından da kaydedildi.

Toplam 237 bin 801 tl ceza kesildi

Denetimler sırasında sadece kasksız sürücüler değil, aynı zamanda trafik güvenliğini tehdit eden unsurlar arasında yer alan, teknik modifikasyon yapılmış ve gürültü çıkaran araçlar da mercek altına alındı. Toplamda 67 sürücüye 237 bin 801 TL ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca 28 araç trafikten men edilirken, bir kişinin üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve 5 adet mermi ele geçirildi.

Güvenlik önlemleri sıkılaşıyor

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini ve kurallara uymayan sürücüler hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını açıkladı. Trafik ekipleri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve hem kendi güvenlikleri hem de toplumun güvenliği için dikkatli olmalarını istedi.