İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir bahçe evine düzenlenen operasyonda, hakkında 27 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı. Evde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, uyuşturucu hap ve ekili halde Hint keneviri ele geçirildi.



27 yıl hapis cezası bulunan firari saklandığı evde yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde bir bahçe evinde saklanan bir firariyi tespit etti. A.S. (29) isimli şahsın, "gece vakti silahla yağma" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplamda 27 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Şüphelinin saklandığı bahçe evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve kartuş, sentetik ecza niteliğinde haplar ile bahçede ekili halde Hint keneviri bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alındı, adli sürece sevk edildi

A.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.