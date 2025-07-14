Rabia Naz’ın şüpheli ölümü sonrası adalet arayan babası Şaban Vatan, eski AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli tarafından açılan hakaret davasında bir yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Vatan, 14 Temmuz Pazartesi sabahı Espiye Açık Cezaevi’ne teslim oldu.

Vatan, cezaevine teslim olmadan önce sosyal medya hesabından saat 07.30’da paylaştığı videoda, cezaevine gideceğini duyurdu. Cezaevine götürülürken aracında çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

“Katillerin mi yargılanıp ceza alması gerekiyor, yoksa kızının adalet mücadelesini veren bir babanın mı? Ben Rabia Naz için adalet istedim. Her yerde söyledim, bu olayın üstü örtülüyor. Şimdi ben cezalandırılıyorum. Bu ülkede evladını kaybetmiş bir baba susmaz.”