Gerçekleştirilen bu görev, Çin'in derin uzay keşifleri ve gelecekteki bilimsel araştırmalar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 53 gün süren görev, 25 Haziran'da İç Moğolistan'ın Siziwang Banner bölgesindeki otlaklara iniş gerçekleştirdi. Görev sürecince bin 935.3 gram numune toplandı.

Numunelerin önemi

Toplanan numunelerin, Ay'ın jeolojik evrimi ve Güneş Sistemi'nin erken çarpışma tarihi hakkında yeni bilgiler sağlaması bekleniyor. Chang'e-6 misyonunun baş tasarımcı yardımcısı Li Chunlai, Güney Kutbu-Aitken Havzası'ndan toplanan örneklerin Ay'ın ön tarafından toplananlardan çok farklı olabileceğini ve bu farklılıkların Ay'ın jeolojik evrim tarihini daha kapsamlı bir şekilde anlamaya yardımcı olacağını belirtti.

Notre Dame Üniversitesi'nde profesör ve ay bilimci olan Clive Neal, “Uzak taraftaki örneklerin geri dönüşünün Ay'ın evriminin doğasına ilişkin benzersiz bilgiler sağlayacağına şüphe yok. Ve Dünya'ya güvenli bir şekilde inmiş olmaları Çin için olağanüstü bir başarı” dedi.

Neal ayrıca, iniş alanının Ay'daki en eski toprak parçalarından biri olduğunu ve bu nedenle Güney Kutbu-Aitken havzası etkisinden kaynaklanan materyalin büyük bilimsel ilgi çektiğini belirtti.

Gelecekteki uzay görevleri

CNSA yetkilileri, ikinci Tianwen görevinin 2025 yılında başlatılacağını duyurdu. Tianwen-2, kombine bir asteroit numune geri dönüşü ve kuyruklu yıldız buluşma görevidir. Görev, Dünya'ya yakın asteroid 469219 Kamo'oalewa'yı hedef alacak ve örnekler toplayacak. Fırlatmadan yaklaşık 2,5 yıl sonra Dünya'ya dönecek olan uzay aracı, ardından ana kuşak kuyruklu yıldız 311P/PANSTARRS'a yönelecek.

Önemli tarihler

Tianwen-2 Fırlatma: Mayıs 2025

Tianwen-3 ve Tianwen-4 Görevleri: 2030 civarında başlatılacak

Tianwen-3, Mars'tan örnekler toplayıp Dünya'ya geri getirmeyi, Tianwen-4 ise Jüpiter'i ve Uranüs'e bir uçuş yapmayı amaçlayacak.

Çin'in uzay projeleri

CNSA yönetici yardımcısı Bian Zhigang, Çin'in havacılık ve uzay alanında büyük ulusal bilim ve teknoloji projeleri ve programları uygulayacağını belirtti. Bu projeler, Çin'in uzay keşfi ve bilimsel araştırmalardaki yeteneklerini artırmaya yönelik önemli adımlar olarak görülüyor.