Galatasaray'ın Napoli’den sezon sonuna kadar kiraladığı yıldız golcü Victor Osimhen, Florya’daki antrenman performansıyla takım arkadaşlarını ve taraftarı kendine hayran bıraktı. Ancak devre arasında sarı-kırmızılı kulübü zorlu bir süreç bekliyor.

Sabah’ta yer alan habere göre, Premier Lig devi Chelsea, yaz döneminde başarısızlıkla sonuçlanan Osimhen hamlesini ocak ayında tekrar denemeye hazırlanıyor. İngiliz kulübü, Napoli'den Osimhen’in bonservisini almak için yeni bir teklif planlıyor ve Galatasaray’a da 6 milyon Euro ekstradan ödeme yapmaya hazır.

Galatasaray sezonu Osimhen ile tamamlamayı planlıyor

Osimhen’in Galatasaray ile kiralık sözleşmesinde devre arasında çıkış opsiyonu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen ve Icardi'yi birlikte oynatmayı planlıyor ve sarı-kırmızılı yönetim de takımda olumlu bir hava estiren yıldız golcüyle sezonu tamamlamaya kararlı.