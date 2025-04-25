CHP, İBB soruşturmasında kayyum atanan 24 şirketten 12’sinin reklam firması olduğunu belirtti: “Seçim öncesi iletişim kuşatması yapılıyor.”

CHP: Kayyum atanan reklam şirketleriyle iletişim alanı hedef alındı

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada kayyum atanan 24 şirketin yarısının reklam firması olduğunu belirtti. Partinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medyada paylaştığı video açıklamasında, yaşananları “iletişim kuşatması” olarak niteledi.

"Türkiye'nin reklam ağı kayyum kontrolüne geçti"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İBB ile bağlantılı 24 şirkete kayyum atandı. Bu şirketlerden 12’sinin Türkiye genelinde reklam hizmeti verdiği belirtildi. CHP, bu adımı “seçim öncesi muhalefetin görünürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik bir hamle” olarak değerlendirdi.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Reklam panoları artık devletin atadığı yöneticilerle kontrol ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil yaklaşık 30.000 reklam panosu kayyum yönetiminde. Bu sadece bir yolsuzluk soruşturması değil, muhalefetin iletişim hakkına yönelik bir müdahaledir.”

“Bu bir iletişimi susturma operasyonudur”

Paylaşılan videoda, kayyum atamalarının sadece belediye şirketlerini değil, geniş bir reklam ağını da kapsadığı vurgulandı. CHP açıklamasında, kayyum atamalarının “seçim öncesi iletişimi susturma operasyonuna” dönüştüğünü öne sürdü.

Kayyum atanan reklam şirketleri

Kayyum atanan reklam şirketlerinden bazıları şu şekilde:

Urbanmedia Reklam ve İletişim A.Ş. : İstanbul genelinde cadde, sokak, park ve otoparklarda reklam hizmeti veriyor. 1570 noktada reklam panosu bulunuyor.

Panoeffect Medya A.Ş. : Metro ve Marmaray gibi toplu taşıma alanlarındaki panoları yönetiyor.

Sev Medya : 81 ilde yüksek trafikli bölgelerde faaliyet gösteriyor.

Diğer şirketler arasında Reklam İstanbul, Carsal Reklamcılık, BVA Reklam, Vizyonkent Reklam, Kentvizyon Medya, 3.Mecra Reklam, Genç Popülist Medya, SMO Reklam ve MSO Reklam yer alıyor. Kadir Uçar, Anahtar Parti İzmir İl Başkanlığı görevinden istifa etti