Türkiye siyaset sahnesinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) yeniden kurulduğunu duyurdu.

Türkiye'nin siyasi arenasında yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), 28 Haziran 2024 tarihinde resmen kurulduğunu duyurdu. Partinin genel merkezi Ankara'nın merkezi konumlarından Karanfil Sokak'ta yer alacak.

SHP, 1995 yılında Murat Karayalçın'ın liderliğinde kurumsal kimliğini feshederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılmıştı. Ancak 2002 yılında Karayalçın liderliğinde tekrar kurulmuş, bu kez CHP içindeki Deniz Baykal muhaliflerini bir araya getirmişti. Karayalçın daha sonra SHP'den ayrılarak 2009 yılında CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı yapmıştı ve genel başkanlık görevini Hüseyin Ergün'e devretmişti. Ergün döneminde SHP, 2010 yılında Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) ile birleşmişti, ancak şimdi üçüncü kez kuruldu.

CHP'nin bütünlüğünü korumak kırmızı çizgiydi

Geçen yıl SHP'nin yeniden kurulacağı iddialarına Murat Karayalçın tepki göstermişti. Karayalçın, "CHP'nin bütünlüğünü korumanın kendisi için kırmızı çizgi olduğunu" belirterek SHP'nin yeniden kurulmasına karşı çıktığını ifade etmişti. Ancak yeni kurulan SHP, siyasi sahneye geri dönüş yapmış durumda.

Yeniden kurulan SHP'nin, Türkiye'nin demokratikleşmesi, sosyal adaletin sağlanması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi gibi hedefleri bulunuyor. Parti, siyasette yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor ve geniş bir tabana hitap etmeyi planlıyor.