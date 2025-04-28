Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında emekçilerin haklarının korunmasının tüm toplum için önemli olduğunu belirtti. Akar, işçilerin haklarının savunulmasının, toplumun huzur ve barış içinde yaşamasına katkı sağladığını vurguladı.

Başkan Akar'ın mesajı şöyle:

"Emek, toplumların gelişiminde en önemli temel taşlardan biridir. İşçiler, sadece iş gücü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda adaletin, eşitliğin ve refahın sağlanmasında en önemli rolü üstlenirler. 1 Mayıs, bu mücadelenin ve emekçilerin onurlandırıldığı bir gündür. Emekçilerin haklarının savunulması, sadece onlara değil, tüm toplumun huzur ve barış içinde yaşamasına katkı sağlar.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, işçi kardeşlerimizin haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve daha adil bir toplumun inşa edilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çiğli'de de bu mücadelenin bir parçası olarak, emekçilerin yanındayız ve her zaman onların haklarının savunulması için mücadele edeceğiz.

Birlik ve dayanışma, sadece işçilerin haklarını korumakla kalmaz, toplumun tüm kesimlerini daha güçlü ve adil bir hale getirir. 1 Mayıs, işçilerin eşitlik, özgürlük ve adalet için verdiği mücadelenin simgesidir. Hep birlikte, daha güçlü bir Türkiye için kararlılıkla ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.



Bugün, işçilerin kazandığı haklar, toplumun gelişimine büyük katkı sağlıyor. 1 Mayıs, bu sürecin bir adımıdır. Çiğli'deki tüm emekçi kardeşlerim başta olmak üzere, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’ını kutluyor, hakları için verdiğimiz mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğimizi belirtiyorum."