Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler İlçe Örgütü’nün merakla beklenen olağan kongresi, Çeştepe Düğün Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Demokratik bir şölen havasında geçen kongrede, ilçe başkanlığı için Kaan Erçetin ve Alkan Kemerci’nin listeleri yarıştı

Sabahın erken saatlerinden itibaren partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongrede, delegeler sandık başına giderek oylarını kullandı. Toplam 369 geçerli oyun çıktığı seçimde, 201 oy alan Kaan Erçetin yeni ilçe başkanı seçildi. Rakibi Alkan Kemerci ise 168 oyda kaldı.

CHP Efeler İlçe Başkanlığı seçimini kazanan Kaan Erçetin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hep beraber omuz omuza özlediğimiz o atmosferi ilçemize kazandıracağız. El birliğiyle partimizi iktidara yürüteceğiz. Katıldığınız ve destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi! Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var!” dedi.

Yeni Yönetim Kurulu Listesi

CHP Efeler İlçe Yönetim Kurulu Asil Üyeleri şu isimlerden oluştu:

İhsan Artuğ Akosman, Ekin Bardakçıoğlu, Ahmet Zeki Batur, Sezai Cürebal, Muammer Çiçek, Gençay Girgin, Alptekin Gökoğlu, Kenan Görmez, Habibe Gülbahar, Mustafa Mithat Karabudak, İlkinnur Kaya, Erbil Kıdış, Umut Yener Köse, Leyla Odluyurt Şimşek, Sacide Selin Tuna ve Ali Vardar.

Büyük bir demokratik şölen havasında geçen kongre, CHP Efeler’de yeni dönemin başlangıcı olarak 201 oyla Kaan Erçetin seçildi.