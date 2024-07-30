CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının güvenli olmadığını belirterek, binanın derhal boşaltılması gerektiğini ifade etti. Özçağdaş, açıklamalarını Eğitim-İş Ankara 3 No'lu Şube Başkanı Doğan Dağdelen ve Birleşik Kamu-İş Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük ile birlikte, binanın önünde düzenledikleri basın toplantısında yaptı.

Güvensizlik ve kullanılabilirlik sorunları

Özçağdaş, binanın mevcut durumunun çeşitli sorunlar barındırdığını vurguladı. Binanın, bir başka kamu kurumu tarafından güvensiz olduğu gerekçesiyle boşaltıldığını anımsatan Özçağdaş, şu açıklamalarda bulundu: “Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü, güvenli bir bina değil. Temelinde ve yapısında çeşitli problemler var. Eski bir misafirhane olarak kullanılan bu binada yangın merdivenleri kapalı, odalar uygun değil ve asansör bulunmuyor. Bu durum, engelli bireylerin bina içerisinde hareket edememesine neden oluyor. Ayrıca, 200 kişinin çalıştığı bu mekân, yetersiz altyapısı nedeniyle sağlıklı bir çalışma ortamı sunmuyor.”

Bakanlığa çağrı

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Bakanlığın personel sayısı bakımından en kalabalık ilçe müdürlüklerinden biri olduğuna dikkat çeken Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenerek, binanın güvenlik ve kullanım açısından uygun olup olmadığını değerlendirmesini istedi. “Sayın Bakan, buradaki durumu inceleyerek bir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün burada olup olamayacağına karar versin” diyerek, Bakan Tekin’i bu konuda adım atmaya davet etti.

Sendika temsilcilerinin görüşleri

Eğitim-İş Ankara 3 No'lu Şube Başkanı Doğan Dağdelen ve Birleşik Kamu-İş Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük de yaptıkları konuşmalarda, binanın güvenli olmadığını belirterek, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yeni ve güvenli bir hizmet binasına taşınması çağrısında bulundular. Dağdelen ve Kütük, mevcut binanın çeşitli eksiklikler ve tehlikeler taşıdığını, eğitim ve yönetim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için acil bir taşınma gerektiğini ifade ettiler.