CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla bulunduğu KKTC'de siyasilerle görüşmeler gerçekleştirdi. Daha sonrasında yaptığı basın açıklamasında KKTC'nin Avrupa Birliği'ne alınması gerekliliği hakkında konuştu.

Açıklamasında, “Barıştan yana tutum takınan, her müzakerede üstüne düşeni yapan, Annan Planı’nı da onaylayan KKTC’nin her seferinde cezalandırılıp müzakereleri bozan, sözünü tutmayanların ödüllendirilmesine itirazımız var. Kuzey Kıbrıs da mutlaka AB’ye girmelidir.” cümlelerini paylaşan Özgür Özel, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'nde olmasını örnek göstererek, her müzakerede üstüne düşeni yapan KKTC'nin de artık Türkiye ile birlikte AB'ye alınması gerektiğini dile getirdi.