Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen Didim-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi’nin açılış programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından havaalanında karşılandı.

Özgür Özel Aydın'da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Didim-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi’nin açılışına katılmak üzere Aydın’a geldi. İzmir Adnan Menderes Havaalanı’nda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Özel, ilk olarak Selçuk ve Kuşadası’ndaki orman yangını bölgelerini ziyaret etti.

Selçuk’un Arvalya bölgesinde başlayan ve Kuşadası’na sıçrayan orman yangını bölgelerinde incelemelerde bulunan Özgür Özel, yangının verdiği zararları yerinde görerek, yetkililerden bilgi aldı. Özel, yangın sonrası yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deniz otobüsü seferleri başladı

Özgür Özel, orman yangını incelemelerinin ardından Didim’e geçerek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Didim-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi’nin açılış törenine katıldı. Yapılan konuşmaların ardından, deniz otobüsünün ilk seferi gerçekleştirildi. Özel ve Çerçioğlu, deniz otobüsünün ilk yolcuları olarak Bodrum Turgutreis’e ulaştılar.

Bodrum'a ziyaret

Bodrum’a ulaştıktan sonra, Özgür Özel burada da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bir araya gelen Özel, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Bodrum’un turizm potansiyelini değerlendirdi.