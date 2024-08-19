Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “İzmir itfaiyesi orman yangınlarına müdahalede geç kaldı” diye yapılan eleştirilere “Dört günde 27 ilçede 249 yangına müdahale eden her yere bölünen, orman yangınlarına destek olan İzmir İtfaiyesi’nin gece gündüz çalışan itfaiye erlerine haksızlık yapmıyor musunuz?” sözleriyle yanıt verdi.

İzmir’de dört gün sonra kontrol altına alınabilen yangınla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, havadan müdahale gereken alanlarda gündüz boyunca etkili çalışılmamasının yangının büyümesine neden olduğunu belirterek “Biz sorduğumuzda rüzgâr var dendi, başka yerlerde yangın var dendi. Şu anda yaşadığımız sorun göz göre göre geldi” demişti.

Tugay’ın sözlerinin ardından AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan, önceki gün bir televizyona kanalına “Tarım Bakanlığımız her yerde mücadele ortaya koyuyor. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri görevlerini yapmakta çok yetersiz kalmış. Müdahale etmekte geç kalmış” ifadesini kullanmıştı.

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, konuyla ilgili sosyal medyada açıklamada yaptı. “Video çoğul kişiye değil, 'İzmir itfaiyesi orman yangınlarına müdahalede geç kaldı' diyen cahil siyasetçiye cevaptır” ifadesini kullanan Aslanoğlu, “Dört günde 27 ilçede 249 yangına müdahale eden her yere bölünen, orman yangınlarına destek olan izmir itfaiyesinin gece gündüz çalışan itfaiye erlerine haksızlık yapmıyor musunuz?” diye sordu.

"Yeterli uçak, helikopter gelmediği için yangın büyüdü"

Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Menderes, Bayındır, Tire, Karaburun, Urla yangınlarını hatırlatan Aslanoğlu, “Sizin de içiniz yanmadı mı? Şehri yanmış, yeterli uçak ve helikopter gelmediği için yangının büyüdüğünü ve şehrinin bu yüzden yandığını bilen milyonlarca İzmirli gibi yüreği yanan bir İzmirlinin isyanına sert denmemelidir. Ateş düştüğü yeri yakıyor. İçimizi yakıyor, yüreğimizi yakıyor. Bizim şehrimiz yandı. Her bir yeri yandı” dedi.

Değerli dostlar,

Video çoğul kişiye değil, 'İzmir itfaiyesi orman yangınlarına müdahalede geç kaldı' diyen cahil siyasetçiye cevaptır.

Videoda orman yangınlarına kimin müdahale etmesi gerektiği, kent yangınlarına kimin müdahale etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ve 4 günde 27… — Şenol Aslanoğlu (@aslanogluchp) August 19, 2024