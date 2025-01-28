CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gazetecilere yapılan gözaltılara tepki göstererek, “Toplantımızı yarıda keserek tüm yöneticilerimiz ve İlçe Başkanlarımızla Halk TV önüne gidiyoruz” dedi.

"Faşizme karşı hakkın ve hukukun yanındayız"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, basın özgürlüğünden, adaletten ve demokrasiden yana olan herkesin faşizme karşı durması gerektiğini vurgulayarak, “Hakkın ve hukukun yanında olmalıdır” ifadelerini kullandı. Bu çağrı, CHP’nin basın özgürlüğü konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.