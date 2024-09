Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde kazanan isim, Karşıyaka İlçe Ana Kademe Başkan Yardımcısı Ruhsar Selis Çelik oldu. Çelik, çekişmeli geçen seçimde 152 oy alarak galip gelirken, rakibi Karabağlar İlçe Gençlik Kolu Başkanı Ayça Gülenç ise 145 oy aldı.

Seçim süreci çekişmeli geçti

7 oy farkla ipi göğüsleyen Çelik, seçim sonrası yaptığı konuşmada, partinin gençlik kollarına daha dinamik ve kapsayıcı bir vizyon getirmek istediğini vurguladı. Seçim, parti gençliği arasında büyük heyecan yaratırken, kongre sürecinin yoğun katılımıyla dikkat çekti.

Çelik: "Bu memleketin evlatları yitirilmesin diye adayım"

Ruhsar Seis Çelik konuşmasında şunları belirtti: “Atatürk’ün bize verdiği özgürlük sayesinde karşınızda iki kız kardeş olarak aday olmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Size süslü laflarla söylemek istemiyorum. Bu topraklarda bir kadın olarak yaşamanın bile bir direniş olduğunu bilerek sesleniyorum. Kadınların toplumsal hayatta daha güçlü olduğu bir Türkiye hayalimdir. Gençlerimiz en büyük hazinemizdir. Gençliğe yol verin iktidara yürüyelim diyerek sokaklarda haykırdık. Bugün en çok oyu alan parti olmamızın sebebi kadınlara ve gençlere daha fazla alan açılmasından dolayıdır. Özgürlüklerimizi bize kazandıran kuvayi milliyecileri olan borcumu ödemek için İzmir İl Gençlik Kolları’na başkan adayı oldum. Bu memleketin evlatları yitirilmesin diye adayım. Hayatlarımız çalındı yoldaşlarımız. Bu ülkenin bizden aldığı geleceği almaya geliyoruz. Bu ülkenin umudu yok mu? Bu gençlik umudunu hiçbir zaman kaybetmeyecek. Yolumuz açık olsun yoldaşlarım.”

Ali Gökçek'ten ekonomi üzerine değerlendirmeler

Kongrede divan başkanlığı görevini yapan İstanbul Gençlik Kolları Eski Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, ekonomi hakkında konuştu. Gökçek, “Sıra partimizi yerel de olduğu gibi genelde de birinci parti çıkarmaktır. Ekonomi günden güne daha kötüye gitmektedir. Saraylardan sokağa inmeye tenezzül etmeyenlerin sokakların farkında değil. Atılan basiretsiz adımlar en çok da gençler ödüyor. Nüfusumuzun yüzde 15’inden fazlası genç olmasına rağmen iktidar gençlerimizi yok sayıyor. Sandıkta gereken cevabı verecek olan yine biz gençleriz” ifadelerini kullandı.

İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan gençliğe destek

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yaptığı konuşmada, “Biz domatese domat, simide gevrek diyoruz. 80 vilayetten farklı görmesek de onlar bizi nerede görse bize İzmirli diyorlar. Genç kızlarımızın şen kahkahalarından ve özgüvenli yürüyüşünden tanıyorlar. İzmir’in toprağı insanı bu hale getiriyor. İsterseniz bir sene önce üniversiteyi kazanıp gelin, isterseniz üç kuşak İzmirli olun. Modern yaşamın başkenti olduğumuzu her yerde haykırabiliriz. İzmir’de yetişen her genç bir demokrasi ve özgürlükçü kültürle yetişiyor. Salondaki her kardeşimin bu kültürü yayma sorumluluğumuz var” dedi.

"Atatürk diyor ki; bütün ümidim gençliktedir"

Ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Aslanoğlu, “Sizler AK Parti’ye oy farkı atan CHP’nin gençlerisiniz, sizlerle gurur duyuyorum. Partimizin ve ülkemizin kurucusu Atatürk diyor ki; bütün ümidim gençliktedir. Bu söz sizlere kulağa güzel gelen bir söz olsa da sorumluluk yüklüyor. Sadece CHP’nin değil tüm ülkenin umudu sizde. Size yüklenen sorumlulukların ne kadar büyük olduğunu asla unutmayın. Ülke çok karanlık günlerden geçiyor, birçok sorunla boğuşuyor ama her şeyin var bir çaresi, onun da Cumhuriyet Halk Partisi” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Aslanoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı: “Bu kongreden olumsuz duygular bekleyen oluyor ki… Her etkinliğimizden olumsuz şeyler bekleyen oluyor. Ne zaman bir kongre yapsak şenliklerle geliriz, şenliklerle gideriz. Demokratik teyamüller içerisinde oylar kullanılacak ve el el kol kola omuz omuza ayrılacağız. Bir arkadaşımızı dışarıda bırakmadan iktidara yürümeye devam edeceğiz.”