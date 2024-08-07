CHP İzmir İl Örgütü, kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek, örgüt ve belediye ilişkilerini güçlendirme hedefiyle önemli kararlar alacak.

CHP İzmir İl Örgütü, 8 Ağustos Perşembe günü önemli bir zirveye hazırlanıyor. Toplantıya, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlık edecek.

Zirvede, partinin ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile bir araya gelinerek örgüt ve belediye ilişkileri ele alınacak.

Tugay'ın koordinasyon bulguları masada

Toplantının ana gündem maddesi, belediye başkanları ile ilçe örgütlerinin iletişimini güçlendirmek olacak. Bu çerçevede, meclis üyeleri ile olan diyalogların da güçlendirilmesi için çeşitli adımlar atılacak.

Cemil Tugay'ın göreve başladığı ilk günden bu yana gerçekleştirdiği koordinasyon toplantılarında elde edilen bulgular da zirvede değerlendirilecek. Bu bulgular, örgüt ve belediye ilişkilerini daha etkin ve verimli hâle getirmek için önemli ipuçları sunacak.