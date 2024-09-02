Zafer Haftası’nda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun yolundan giden teğmenlere yapılan saygısızlığa karşı Deniz Yücel, sert bir dille konuştu. "Mustafa Kemal’in askeriyiz" sloganından rahatsız olanlara karşı, Yücel, "Atatürk’ün askeri olmak, vatanını sevmek, hukuka bağlı olmak ve insan haklarına saygı göstermek demektir. Bu değerleri taşıyanlar, tarikatların etkisi altındaki TSK'ya karşı durur" dedi.

Yargının siyasallaşmasına izin verilmeyecek!

Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla da değerlendirmelerde bulunan Yücel, Türkiye’nin hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet olduğunu ve bağımsız yargının demokrasinin teminatı olduğunu vurguladı. Yargının siyasallaşmasına izin verilmeyeceğini belirterek, "Hukukun üstünlüğüne inanan binlerce hukukçu ve baro, adalet için elini taşın altına koymaktan geri durmuyor" dedi.

"Çiftçinin borcu 700 milyara ulaştı"

Yücel, Manisa Turgutlu'da düzenlenen Çiftçi Mitingi'nde yaptığı konuşmada, çiftçilerin zor durumda olduğunu belirtti. "Çiftçinin bankalara borcu 700 milyar liraya ulaştı, bu borçlar karşısında çiftçimiz adeta sefalete mahkûm ediliyor" diyerek, AKP’nin tarım politikalarını eleştirdi. Mazot ve gübre desteğinin kaldırılmasının çiftçiye büyük darbe vuracağını ifade etti ve tarımda üretimin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

IMF eleştirisi

Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini belirten Yücel, IMF ile yapılan gizli işbirliğine dikkat çekti. "IMF’nin önerileriyle çalışanların maaşlarını hedef enflasyona göre artırmak, Türkiye’yi ekonomik bir krize sürüklemekten başka bir şey değildir" dedi. Yücel, ekonominin düzelmesinin tek yolunun hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi ve gelir dağılımında adalet sağlanması olduğunu ifade etti.

Eğitimde yeni dönem endişeyle başlıyor

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, kırtasiye fiyatlarındaki artışlar ve okul servis ücretlerindeki yükselişle ilgili endişelerini dile getiren Yücel, "Ekonomik kriz eğitimi de derinden etkiledi; öğrenciler, veliler ve öğretmenler mutsuz" dedi. Eğitimin Atatürk’ün hedeflerinden saptırıldığını belirterek, MEB’in eğitimde laikliği zayıflatan politikalarını eleştirdi.

"CHP, demokrasi için mücadele edecek"

Yücel, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davaya da değindi. Kılıçdaroğlu’na yönelik suçlamaların siyasi olduğunu belirterek, "CHP’nin genel başkanları, tehditlere boyun eğmemiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalkanı, üyesinden genel başkanına kadar CHP’dir" ifadelerini kullandı.