Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, haftaya Ankara’da Genel Başkan Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyle başladı. Aslanoğlu, 22 Nisan Salı günü ise İstanbul’da tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek. CHP İzmir İl Örgütü, Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte hem Silivri’ye hem de Saraçhane’ye destek ziyareti gerçekleştirecek.

Özgür Özel’e 19 Mayıs raporu sunuldu

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Ankara’daki temasları kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le görüştü. Görüşmede, 19 Mayıs’ta İzmir’de düzenlenecek büyük miting için hazırlanan kapsamlı rapor Özel’e sunuldu. Aslanoğlu ayrıca İzmir gündemine ilişkin genel başkana bilgilendirmelerde bulundu.

Özgür Özel, 19 Mayıs mitingi hazırlıkları nedeniyle İzmir İl Örgütü’ne teşekkür etti.

İzmir gündemi için milletvekilleriyle toplantı

Aslanoğlu, genel merkezde CHP Genel Başkan Yardımcıları ile birlikte, İzmir milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan’la da bir araya geldi. Bu görüşmede İzmir'e dair güncel siyasi ve yerel meseleler ele alındı.

22 Nisan’da Silivri’ye ziyaret

Aslanoğlu’nun haftalık programındaki ikinci önemli durak İstanbul olacak. 22 Nisan Salı günü, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek.

Ziyarete CHP İzmir İl Yönetimi’nin yanı sıra Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri de katılacak. Görüşmede, 19 Mayıs mitingiyle ilgili bilgilendirme yapılacak ve İzmir halkının destek mesajları İmamoğlu’na iletilecek.

Saraçhane’de İmamoğlu’na destek

Silivri ziyaretinin ardından Aslanoğlu ve beraberindeki heyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret edecek. Saraçhane’de gerçekleşecek ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Alan ile görüşülecek. CHP İzmir örgütü, bu ziyaretle birlikte Saraçhane’ye de destek mesajı verecek.