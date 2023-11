Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yöneticileriyle birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında Osmanlı Devleti'ne ve son padişahı Vahdettin’e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti.

İZBB Egemenlik Binası'nda gerçekleşen ziyaret sonrası İl Başkanı Aslanoğlu ve İZBB Başkanı Soyer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Aslanoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün kalem aldığı Nutuk kitabının girişinden ilgili satırları okudu ve Soyer'in İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümünde Nutuk'tan alıntı yaptığını belirterek "Biz biliyoruz ki bu soruşturma Tunç Başkan’a ya da onun konuşmasına yapılan bir soruşturma değil" dedi.

"SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"



Aslanoğlu sözlerinin devamında ise “Tunç başkan Nutuk’un ilgili bölümünü okumuştur. Bu okuduğu bölümde, bunların itiraz ettiği hangi kısımdır? Padişah Vahdettin’in ülkeden kaçtığına mı itiraz ediyorlar, kaçmadığını mı iddia ediyorlar? Yoksa o günkü hükümetin başında olan Damat Ferit Paşa’nın Ata’nın deyimiyle, ‘Aciz, haysiyetsiz ve korkak’ olmadığını mı iddia ediyorlar? Bizler 100 yıldır olduğu gibi Atatürk’e, Ata’nın bize emanet ettiği Nutuk’a, bize, gençliğe söylediği ve ülkenin geleceği için yapmamızı istediği her şeye sahip çıkıyoruz. Bu soruşturma Büyükşehir Belediyesi’ne ya da Tunç başkanımıza yapılmış bir soruşturma değil. Bunu 1 yıl önce de denediler. Bizler Atatürk’ün düşüncelerine, Atatürk’e, onun bize bıraktığı her söze, doktrine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu sözler aynı zamanda bizim sözlerimiz… Bizlere de dava açmak istiyorlarsa sonuna kadar dava açabilirler. Bunun bir hesaplaşma olduğunun farkındayız. Bunun, ‘Vahdettin’ üzerinden başka bir hesaplaşma olduğunun farkındayız. Onların ‘fesli hocaları’ vardı, fesli hocalarının emrettiklerini bugün gerçekleştirmeye çalıştıklarının farkındayız. Bu kavga; fesliler ile Atatürkçü düşünenler, çağdaşlığı ve medeniyeti savunanlar arasında bir kavgadır. Bizim yolumuz da tavrımız da duruşu da CHP olarak CHP’nin her bir neferi olarak bellidir. Tunç Soyer yalnız değildir. Bu yolu da asla yalnız yürümeyecektir. Biz partili yoldaşları, çağdaşlıktan yana, Atatürkçü düşünceden yana olan her birimiz sonuna kadar arkasındayız" dedi.



SOYER SORULARI YANITLADI



İl Başkanı Aslanoğlu’nun açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de söz konusu soruşturmanın Atatürk’ü sorgulamak anlamına geldiğini dile getirerek halkın buna izin vermeyeceğini ifade etti.

Soyer’e sorulan sorular ve verdiği cevaplar şöyle:



Bir seneyi aşkın süre önce yaptığınız konuşma ile ilgili yerel seçime az bir süre kala soruşturma açıldı. Neler söylersiniz?



O günü hatırlarsak; İzmir, kurtuluşunun yüzüncü yılını bu unvana yakışır şekilde kutladı. O gün milyonlar meydandaydı, muazzam bir gönül birlikteliği, coşku ve heyecan vardı. Biz bu şehri ikinci yüzyılına taşırken çok büyük umutlarla o günü yaşadık. Tüm Türkiye’ye yayılan büyük bir coşku vardı. Şimdi bugün, üzerinden 1 sene geçtikten sonra o günle ilgili soruşturma başlatılması bir akıl tutulması, kabul edilemez bir şey… Başkanımın çok güzel ifade ettiği gibi; aslında burada sorgulanan, hesaplaşılmak istenilen Mustafa Kemal Atatürk ve Nutuk’u… Yani Nutuk’u sorguluyorlar, Atatürk’ün Nutuk’ta söylediklerini sorguluyorlar, ki bu asla kabul edilemez. Çünkü biz bırakın yüz yıl geriye gitmeyi, biz, önümüzdeki yüzyıla bu Cumhuriyet’i nasıl taşıyacağız, nasıl muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız, nasıl daha büyük hizmetler üreteceğiz diyerek bunun hesabını yaparken adeta bizi 100 yıl önceki o hesaplaşmaya geri götürüp, üstelik bu hesaplaşmayı Atatürk’ün yanında değil, onun idam fermanını veren, ona suikastlar tertipleyen, onu Anadolu’da isyanlarla yok etmek isteyen saltanatın yanında durarak Mustafa Kemal Atatürk ile 100 yıl önceki hesaplaşmayı yapmaya çalışıyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu asla kabul edilemez. Çünkü biz o 100 yıl boyunca Cumhuriyet’in ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bize yaşattığı değerlerin, erdemlerin, barışın, refahın hepsinin farkındayız. Bunlara sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu ülkenin güzel insanları, Atatürkçü, cumhuriyetçi insanları bu hesaplaşmaya asla izin vermeyecekler. İl Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize bugün buraya gelerek destek verdikleri için teşekkür ederim. Bu desteğin büyüyeceğini ve yayılacağını ve tüm Türkiye’yi sarıp sarmalayacağını düşünüyorum. Yüz yıl önce nasıl o saltanat yanlıları, bu kadar geriye götürüldüyse, tekrar onların o mevzileri kazanmasına ve bizleri geriye götürmesine asla izin vermeyeceğiz.



ATATÜRK SORGULANIYOR



Halka çağrınız var mı?

Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkın demeyi zul sayarım. Bu memleketin insanları tabi ki Atatürk’e sahip çıkacaklar. Sadece farkına varsınlar isterim; şu anda bana açılan bu soruşturma, aslında Mustafa Kemal Atatürk’ün sorgulanması demektir. Sadece bunu hatırlatıyorum, yoksa bu memleketteki herkes ne yapacağını bilir.



DAHA GENİŞ BİR SAHİP ÇIKIŞ ORTAYA KOYACAKLARINA İNANIYORUM



Genel Merkez ile iletişime geçtiniz mi?

Bugün hem grup başkanvekilimiz hem parti sözcümüz ekranlarda açıklama yaptı, onlar da şükranlarımı sunuyorum. Yalnız olmadığımızı hissettirdiler bize… Ben hem il örgütümüzün hem milletvekillerimizin daha geniş bir sahip çıkış ortaya koyacaklarına inanıyorum.



Genel başkan ile iletişime geçtiniz mi?

Hayır, kendisiyle iletişime geçmedim ama genel başkanımız da durumun farkında… Çünkü daha önce bu konuda onun yaptığı açıklamalar var, geçen yıl bizim bu coşkulu kutlamalarımızın ardından yapılan saldırılara verdiği cevaplar var ve çok güçlü cevaplar… Onun ne düşündüğünü biliyorum.

"CUMHURİYETİ SONUNDA KADAR SAVUNMAYA DVAM EDECEĞİZ"



Siz Seferihisar Belediye Başkanıyken söz konusu olan bir kilise çanı ile ilgili de bugün soruşturma açıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?



Bütün düğmelere aynı anda basmışlar ama bunun bir anlamı da şu; tam yerel seçime giderken CHP’li belediyeler üzerinde bir baskı bir sindirme yapmak istiyorlar, gözümüzü korkutmak istiyorlar. Gözümüz korkmaz. Biz sonuna kadar bulunduğumuz yerde dimdik durmaya devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ü, devrimlerini, Cumhuriyet’i sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.



2019 seçimlerinde yüksek bir oyla seçildiniz. 2024 seçimlerinde olası bir adaylığınız durumunda bir endişe duyulduğu için böyle bir şey olmuş olabilir mi?



Onu onlara sormak lazım. Ama ben İzmir’in, demokrasiye, Mustafa Kemal Atatürk’e, cumhuriyetin erdemlerine sonuna kadar sahip çıkan, son derece diri vatandaşlar olduğunu biliyorum. Yine sahip çıkmaya devam edeceklerdir.