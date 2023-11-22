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Narlıdere Belediyesi, İzmir’in en kapsamlı tenis merkezi ve spor salonu olacak Narlıdere Tenis Kulübü’nün temelini attı. 155 milyon TL’lik yatırımla yap-işlet-devret modeliyle Sahilevleri’nde inşa edilecek tesis bitiğinde dünya standartlarındaki tenis kortları, teknolojik ve teknik altyapısı ile ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapması bekleniyor. 6 bin metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alanıyla İzmir’de tenisin yeni merkezi olması beklenen tesis, çok yönlü yapısıyla tüm kente hizmet vermesi bekleniyor.

Tesisin temel atma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tesisin İzmir'in en kapsamlı tenis merkezi ve spor salonlarından biri olacağını söyledi. Soyer, "Yaklaşık beş yıl önce İzmir'i sporun merkezlerinden biri haline getireceğimizin, ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapacağımızın sözünü vermiştik. İzmir, dört buçuk yılda pek çok spor dalında, dünya ve Avrupa şampiyonalarını ağırladı. Ülkemiz ve dünyanın bilinen markalarından biri olacağını düşündüğümüz Maraton İzmir, dünyanın önemli sporcularının İzmir'e gelip koştuğu bir maraton haline geldi. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin spor tesislerinde voleybol, basketbol, koşu, bisiklet, hentbol, futbol gibi muhtelif branşlarda, Türkiye ve dünyanın önemli turnuvalarını ağırladık. CEV U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Finalleri, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, Uluslararası İzmir Cup Erkekler U12 Futbol Turnuvası ve Avrupa Kadınlar U16 Basketbol Şampiyonası, bunlardan sadece birkaçı" dedi.

Narlıdere Tenis Kulübü’nün İzmir’e büyük değer katacağını da kaydeden Soyer, "Hizmete alındıktan sonra bu tesisin, Avrupa’nın en genç ülkesi konumundaki Türkiye’nin her branşta olduğu gibi teniste de uluslararası başarıları elde edecek sporcuları yetiştirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.



"NARLIDIRE'MİZİ DAHA YAŞANIR BİR ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Bizler kamu görevi yapıyoruz ve amacımız halka hizmet, sorumluluk alanımızdaki görevleri yapabilmek. Biz siyasi parti mensubuyuz, partimle gurur duyuyorum. Kamu görevlisi olduğumu, herkese eşit hizmet götüreceğim hiçbir zaman unutmadım. Bütün çalışma arkadaşlarım da böyle davranıyordu. Bu tesis yap işlet devret modeliyle hayata geçireceğiz. Yaklaşık 155 milyon TL’ye mal olacak. Ekonomik krizden dolayı bir yıl geç başladığımız tesisin temelini ancak atıyoruz. Yatırımcı firmadan rica ettik. Önümüzdeki yıl yaza doğru tesisimizi bitireceğiz. İzmir’in sporun çok önemli olduğu bir şehir. Bizim desteğimizle inşallah uluslararası spor müsabakaların yapılacağı bir tesis haline gelecek. Yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, yeme içme alanlarıyla Narlıdere’mize ve İzmir’e çok güzel hizmetler yapacak. Buna yürekten inanıyorum. Hep birlikte İzmir’imizi, Narlıdıre'mizi daha yaşanır bir şehir haline getireceğiz. Omuz omuz daha ileriye götüreceğiz. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi. Başkan Engin ayrıca İZBB Başkanı Tunç Soyer'e tesis arazisinin temininde yardımcı olduğu için teşekkür etti.