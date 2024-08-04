CHP’nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, “Eşitlik ve Adalet” temasıyla bugün Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde başladı. Bu önemli kurultayda, CHP Kadın Kolları Başkanlığı için iki ana aday belirlendi: CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka.

Kurultay öncesinde, adaylıklarını açıklayan Birsen Bayar ve Birsen Temir Saraç, yarıştan çekildiklerini duyurdu. Bu gelişmenin ardından, başkanlık yarışı Aylin Nazlıaka ile Asu Kaya arasında geçecek.

Kongre, çeşitli gerilimlere sahne oldu. Özellikle, özel konuşmalarda salondan yükselen sloganlar ve tartışmalar dikkat çekti. Konuşmalar sırasında, bazı katılımcılar salonu provoke etmekle suçlanırken, bu durumun kadın kollarının etkinliğini gölgelediği ifade edildi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, konuşmasında kadın hakları ve eşitlik konularında güçlü mesajlar verirken, Asu Kaya da kendi vizyonunu ve hedeflerini katılımcılara sundu. Başkanlık yarışının, CHP kadın örgütünün geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olacağı belirtiliyor.

Kurultayın sonunda, CHP Kadın Kolları Başkanlığı için kimin seçileceği ve yeni dönemde partinin kadın politikalarının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.